L’elezione del presidente della Repubblica: oggi il primo giorno di voto. IN AGGIORNAMENTO

Prevista per oggi, lunedì 24 gennaio a partire dalle 15, la prima giornata di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Previste tante schede bianche. La diretta.

Al via oggi, lunedì 24 gennaio, le votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica italiana. La convocazione del presidente della Camera è prevista alle ore 15. Sarà permesso anche a chi è positivo al Covid o in isolamento di votare attraverso il voto drive-in. Non c’è ancora un nome e son in corso le trattative. Prevista una valanga di schede bianche. Il primo risultato si avrà questa sera intorno ad ora di cena.

Dal momento che quasi tutti i partiti voteranno scheda bianca, ad eccezione di Azione e +Europa che favoriscono Marta Cartabia, la seduta di oggi si concluderà con un nulla di fatto. Intanto è confermato per oggi pomeriggio un incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. Questa riunione sarà fondamentale per trovare un accordo per trovare il nome di un candidato condiviso. Il nome di Draghi è stato oggetto del veto del Movimento 5 Stelle e di altri.

Prima di incontrare i leader di centrosinistra, Salvini ha deciso di confrontarsi con Giorgia Meloni in un ufficio di Montecitorio.

Le votazioni sono cominciate con qualche minuto di ritardo dall’ora prevista. Un piccolo disguido si è verificato quando Elisabetta Casellati, presidente del Senato ha chiesto due volte a Fico si osservare un minuto di silenzio per la morte del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano. Ma dopo aver consultato il segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi, il presidente della Camera ha deciso di non accogliere l’invito, perché in questo caso l’Assemblea è seggio elettorale.

Il primo a votare è stato Umberto Bossi, fondatore della Lega. È arrivato accompagnato in sedia a rotelle.

Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Stamattina in programma le due riunioni congiunte di Camera e Senato – prima quella dell’Ufficio di Presidenza e poi la Capigruppo – per ultimare l’organizzazione dei lavori. pic.twitter.com/eUzuJfEfe8 — Roberto Fico (@Roberto_Fico) January 24, 2022

Matteo Salvini: “La Lega voterà scheda bianca” e incontra Draghi

Poco prima del via alla votazione, anche la Lega ha ufficializzato che voterà scheda bianca: “La Lega voterà scheda bianca, poi confermeremo di essere seri e responsabili”, ha affermato Matteo Salvini parlando con i suoi parlamentari poco prima delle 15. Lo stesso farà Coraggio Italia.

In mattinata il leader della Lega avrebbe incontrato il premier Mario Draghi e subito dopo Salvini ha riunito i vertici del partito.

Andrea Riccardi è il candidato di Pd, M5S e LeU

Andrea Riccardi è il nome del candidato al Quirinale per Pd, M5S e LeU, ma si auspica “un’apertura di dialogo vera con il centrodestra“. La notizia è emersa durante una riunione tra i tre partiti. Letta e Salvini si incontreranno nel primo pomeriggio.

Pd, Movimento 5 Stelle e LeU hanno ufficializzato la decisione di votare scheda bianca al primo voto. L’orientamento era già emerso durante una riunione di ieri, ma adesso è ufficiale.

Carlo Nordio è il candidato di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno un nome: l’ex magistrato Carlo Nordio come presidente della Repubblica. “E dico no al Mattarella bis”, ha aggiunto la leader, che ha comunque confermato di votare scheda bianca al primo turno.

Maria Rosa Sessa subentrerà al posto del deputato di Forza Italia Enzo Fasano, morto ieri. Ad annunciarlo, il deputato e capogruppo del Pd in commissione Affari istituzionali, Stefano Ceccanti.

Meloni: “Comunque vada, FdI sosterrà il ritorno alle urne”

“Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato, ma se rimane compatto può sicuramente condurre la partita”. Sono le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, durante la riunione con i grandi elettori del suo partito.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Elio Vito (Forza Italia) a iNews24: “Centrosinistra non ha in campo alcuna ipotesi, sono in difficoltà”

“Per questo l’obiettivo di Fratelli d’Italia è sempre stato lavorare per la compattezza della coalizione e siamo consapevoli di poter incidere in questa elezione, ma non decidere, perché il numero dei grandi elettori di Fratelli D’Italia è molto diverso dal consenso che oggi abbiamo a livello nazionale”. Meloni ha anche aggiunto che “comunque vada”, FdI sosterrà “il ritorno alle urne”. Ignazio La Russa, arrivando alla riunione dei grandi elettori, ha confermato: “Probabilmente voteremo scheda bianca, ma dobbiamo ancora deciderlo”.

Tajani: “Non accetteremo il principio che esponenti del centrodestra non possono avere incarichi istituzionali”

Da Forza Italia, il coordinatore Antonio Tajani, arrivando alla Camera ha affermato: “Ieri ho parlato con Salvini e Meloni. Il centrodestra farà delle sue proposte e poi ci confronteremo. L’unica cosa che non possiamo accettare è che si sostenga un principio secondo cui chi proviene o è espressione del centrodestra, non possa avere incarichi istituzionali, questo è illiberale. In Italia non ci sono cittadini di serie A e di serie B, siamo tutti uguali. Noi non poniamo veti e non vogliamo che siano posti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Elezioni Quirinale, prima votazione dalle 15: prevista una valanga di schede bianche

Intanto, al posto di Fasano, parlamentare di Forza Italia scomparso ieri, dovrebbe subentrarne un altro, per ripristinare il quorum di 1009 grandi elettori. La decisione verrà presa oggi nella conferenza dei capigruppo congiunta di Camera e Senato. Fasano potrebbe essere sostituito dal primo dei non eletti nelle liste di Forza Italia nello stesso seggio.

Il veto di Conte: no a Draghi al Quirinale per “preservare la continuità del Governo”

Il Movimento 5 Stelle non vuole Mario Draghi al Quirinale. Il leader Giuseppe Conte ha affermato: “L’obiettivo è preservare la continuità dell’azione del Governo. Non possiamo trascurare che ci sono famiglie, cittadini che ci guardano e non possono pensare che ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo Governo e scegliere un nuovo premier. Abbiamo un premier autorevolissimo, gli abbiamo chiesto di portare a termine dei risultati”.

Al termine della riunione congiunta dell’Ufficio di Presidenza della Camera e del Consiglio di Presidenza del Senato, si è deciso che per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesti la quarantena o l’isolamento per la positività al Covid.

Il presidente della Repubblica ancora in carica Sergio Mattarella sta preparando il trasloco.