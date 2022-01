C’è un nuovo concorrente al GF Vip 6: entra proprio lui nella casa

Un nuovo concorrente è pronto a fare il suo ingresso al GF Vip 6. Andiamo a scoprire quale sarà il nome del futuro concorrente.

Le novità non finiscono mai durante questo GF Vip 6. Infatti un nuovo concorrente è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip: andiamo a vedere chi farà entrare Alfonso Signorini dalla porta rossa.

Non finisce mai di ampliarsi il cast del Grande Fratello Vip. Infatti è in arrivo un nuovo concorrente che dovrebbe fare il suo ingresso tra venerdì 28 e lunedì 31 gennaio. A lanciare lo scoop incredibile ci ha pensato Deianira Marzano, sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Infatti l’esperta di gossip ha ufficializzato l’ingresso nel reality show di Gianluca Costantino. Il giovane ragazzo è un modello e personal trainer. L’uomo è stato anche il volto della campagna di intimo di DSquared2. Sui suoi profili si presenta anche come consulente finanziario.

Sui social è seguito soprattutto per il suo fisico statuario, definito dal lavoro in palestra, inoltre ha capelli corti castani e occhi scuri. Sul suo profilo Instagram può vantare oltre 20mila seguaci. Inoltre nel caso in cui venga confermato il suo ingresso, nella casa ritroverà un suo grandissimo amico: Alessandro Basciano. Inoltre la gioia sarà grande anche per le concorrenti femminili della Casa, che avevano chiesto ad Alfonso Signorini un ‘bono’.

GF Vip 6, potrebbe entrare Gianluca Costantino: l’indiscrezione

In molti per si chiedono cosa abbia di Vip Gianluca Costantino, con i telespettatori che non sono rimasti colpiti dal possibile nuovo ingresso nella casa. Infatti non sono pochi i concorrenti che hanno ben poco di famoso durante questa edizione del reality. Infatti all’inizio di questa edizione nessuno conosceva: le principesse Selassiè, Alessandro Basciano, Samy Youssef, Tommaso Eletti e Andrea Casalino, con i telespettatori che hanno accolto con grande stupore la loro presenza.

Inoltre guardando alle precedenti edizioni la musica non cambia, con Alfonso Signorini non riesce realmente a voltare pagina. Infatti di vipponi veramente noti c’è stata una vera e propria carestia. Il pubblico affezionato al reality ha più volte mormorato più volte sulla questione, domandandosi sarcasticamente se fosse ancora il caso di chiamare la trasmissione Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane, quindi, Signorini dovrebbe annunciare l’ingresso del nuovo concorrente.