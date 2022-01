Karina Cascella, la confessione sulla malattia: “Ringrazio Dio” – VIDEO

Karina Cascella si è commossa ed ha raccontato cosa le è successo: ecco come sta trascorrendo il suo compleanno con la positività al Covid.

Karina Cascella, inizialmente, aveva cercato di essere molto riservata, anche se i suoi fan si erano accorti da alcuni commenti che c’era qualcosa che non andava. Come poi ha ammesso, aveva paura che altre persone le raccontassero la loro esperienza e la loro sofferenza con la stessa malattia, gettandola ulteriormente nel panico.

Karina Cascella non ha mai nascosto di essere ipocondriaca, e la positività al Covid l’ha davvero spaventata. Al quarto giorno della malattia, però, ha preso coraggio ed ha raccontato in un breve video come sta affrontando la sua positività e questo compleanno che, per forza di cose, sarà molto particolare.

Come ha contratto il Covid Karina Cascella?

Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque, ha raccontato di aver contratto il Covid da sua figlia. A sua volta, la piccola ha preso il virus a scuola, dove sembrerebbe che anche altri due compagni siano malati. Sia lei che la bambina hanno fortunatamente dei sintomi lievi, anche se l’influencer sembra distrutta.

Nel suo racconto, Karina Cascella ha voluto esprimere la sorpresa nel leggere i messaggi che ha ricevuto dopo aver ammesso di essere positiva al Covid. La sua voce è commossa, a tratti rotta: pensava appunto di ricevere messaggi negativi, forse qualche insulto. Invece, è stata coperta da una valanga di amore e di emoticons a forma di cuore.

La riflessione sulla malattia ed il sostegno ricevuto

L’influencer ha dunque trovato il tempo di fare una considerazione riguardo alle tante persone che, dopo diverso tempo, si sono fatte vive per chiederle come sta. Karina riflette sull’importanza per l’essere umano di restare unito con gli altri. Inoltre, seminare bene nelle relazioni sembra aver prodotto un ottimo effetto nella sua vita.

Ecco il video in cui Karina Cascella parla della sua esperienza con il Covid:

