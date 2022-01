Rai, addio a uno dei protagonisti di una celebre serie TV: nuovo colpo di scena. I telespettatori sono rimasti sorpresi della scelta

E’ stata ed è una delle serie più amati tra quello prodotte dalla tv di stato. Doc-Nelle tue mani sta ottenendo un ottimo risultato anche nella seconda stagione.

Dalla prima puntata andata in onda il 26 marzo 2020, Doc-Nelle tue mani è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1. La serie che vede protagonista Luca Argentero ha riscosso un grande successo nel corso delle sue prime 32 puntate. Insieme all’ex concorrente del Grande Fratello e a Matilde Gioli, non ci sarà però Gianmarco Saulino, uscito di scena nella seconda stagione. La triste sorpresa è arrivata subito in apertura, nel primo appuntamento di questo secondo anno. Il dottor Lorenzo Lazzarini, interpretato appunto da Saurino, è morto di Covid. I telespettatori sono rimasti delusi inondando i social di commenti di ogni genere. Una mossa inaspettata visto l’evolversi della trama, con Giulia (la Gioli) che gli aveva confessato di essere innamorata di lui e di aspettare un bambino.

Rai, addio al dottor Lazzarini: Gianmarco Saurino spiega l’addio a Doc-Nelle tue mani

Per spiegare il motivo di questo repentino addio a Doc, Gianmarco Saurino ha concesso un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in cui si affronta chiaramente l’argomento.

“E’ un segreto che mi portavo dietro da tempo. Si tratta di una scelta non solo mia. Era una svolta di carriera che avevo bisogno di fare dopo tanti anni di serie tv. E con Lux Vide abbiamo trovato il modo di farlo nel migliore dei modi”.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne anticipazioni: Matteo esce allo scoperto, addio nel Trono Over

LEGGI ANCHE >>> “Più brutto di sempre”, Christian criticato dall’ex professionista di Amici: i fan insorgono

In realtà i fan avranno ancora modo di sentir parlare del dottor Lazzarini nel programma, visto che nelle prossime puntate si affronterà il tema della sua morte, attraverso un’inchiesta. Saurino aggiunge: “Alla fine del secondo episodio abbiamo visto un flashback che non sappiamo se sia un sogno di Andrea Fanti o reale. Ci saranno altri flashback e racconteremo cos’è successo a Lorenzo e come ha fronteggiato il virus. Ma com’è morto? In seguito a quali inadempienze? Ci sono diversi temi aperti”. Per avere delle risposte non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata di Doc-Nelle tue mani, che andrà in onda giovedì 20 gennaio, sempre in prima serata su Rai1.