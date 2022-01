Isola dei Famosi 2022, svelati i nomi dei primi naufraghi: pubblico in delirio

L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori ed è pronta a tornare a intrattenere il pubblico da casa. Sono tantissime le novità per l’edizione 2022 del programma televisivo, a partire dai futuri concorrenti.

Sulle spiagge delle Honduras, nella prossima primavera subito dopo Back To School, sugli schermi televisivi di tutti gli italiani tornerà l’Isola dei famosi.

Il countdown per i milioni di telespettatori è quasi giunto al termine e nell’attesa stanno venendo a galla diverse indiscrezioni sui protagonisti e cambiamenti che effettuerà la produzione.

Il programma, come già noto a tutti, sarà condotto come la stagione passata da Ilary Blasi, reduce nel 2021 da un’altra esperienza conclusasi solo pochi mesi fa sempre sulle reti Mediaset: Star in The Star. Il programma inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip 6 e dunque lunedì 14 marzo 2022.

Saranno davvero tanti i cambiamenti previsti per la nuova stagione e, dato che cambiare dicono che faccia bene, Ilary Blasi non ha voglia di commettere gli errori dell’anno scorso e così verranno prese decisioni mirate: vietato sbagliare e fare flop.

Isola dei Famosi 2022, ecco i nomi dei primi naufraghi

TVBlog ha riportato i nomi delle prime due coppie di naufraghi che voleranno verso l’Honduras. Per due coppie il sito web intende quattro personaggi che, in pieno stile GF Vip (Valeria Marini-Giacomo Urtis), parteciperanno come concorrente singolo. A l’Isola dei Famosi 2022 gareggieranno dunque due concorrenti ed in particolare genitori-figli.

La prima coppia che TVBlog rivela è quella formata dalla esplosiva showgirl Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Lei, conosciuta da tutti per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive e interpretazioni in alcuni film, farà l’isola dei famosi insieme al figlio Alessandro. Il motivo che l’abbia spinta a prendere una tale decisione non è stato ancora rivelato. Sicuramente lo rivelerà nel corso della prima puntata.

La seconda coppia che prenderà parte a L’Isola dei Famosi 2022, sempre secondo TVBLOG sarà quella formata dalla mitica pornostar ed ex politica del Partito Radicale, Ilona Staller con il figliolo Ludwig Maximilian Koons, nato dal matrimonio con l’artista statunitense, Jeff Koons.