Vigile picchiato a Milano, indagini in corso: identificati tre skater

Alcuni dei giovani che durante la notte tra venerdì e sabato hanno aggredito un vigile urbano a Milano, sono stati identificati. L’agente è stato disarmato e picchiato nella zona Navigli, mentre era appostato su un’autocivetta con un collega per intervenire in seguito a una segnalazione di atti di vandalismo. Avrebbe sparato un colpo in aria di avvertimento e nella colluttazione sarebbe partito un secondo colpo. Il video è stato diffuso sui social di Welcome to favelas. Tra le persone individuate ci sarebbero “alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori Regione, almeno uno di Bolzano”.