Quirinale, Salvini: “Lega sosterrà Berlusconi, se formalizzerà la sua candidatura”

La Lega sosterrà Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale solo se la sua candidatura sarà formalizzata. Ciò avverrà dopo una verifica delle condizioni. Ma Matteo Salvini su questo è fermo: una decisone dovrà essere presa “prima che si cominci a votare la prossima settimana”, riporta il Corriere della Sera.

La decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: “Ci incontreremo a metà settimana, mercoledì o giovedì”. Se il leader di Forza Italia non resterà in campo, si percorrerà subito un’altra strada, senza attendere la quarta votazione: “La Lega farà una proposta e penso che sarà convincente non per tutti ma per tanti”.

Salvini: “Draghi al Governo garanzia per tutti”

Per quanto riguarda le prospettive di Governo, il partito di Salvini spera che Mario Draghi resti alla presidenza del Consiglio: “Sarebbe una garanzia per tutti”. Ma aggiunge che ci dovrà essere una modifica dell’esecutivo: “Ribadisco l’invito a tutti i leader di partito a metterci la faccia ed entrare in prima persona in campo, perché sarà un anno complicato e tutti devono mettercela tutta e nessuno si può o si deve tirare indietro”, riporta il Corriere della Sera.

La risposta di Forza Italia: “Dichiarazioni di Salvini in linea con gli impegni presi”

Dopo queste dichiarazioni, Forza Italia risponde con una nota: “Le dichiarazioni di Matteo Salvini sono in linea con gli impegni presi e l’accordo raggiunto alla riunione dei leader di centrodestra di venerdì scorso. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili solo agli avversari politici, sarà dunque respinto”. E anche: “Come ripetuto in più occasioni, il centrodestra affronterà l’elezione del presidente della Repubblica, come tutti i prossimi appuntamenti elettorali, unito e saprà esprimere un candidato all’altezza. Non c’è dubbio che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole”.