Instagram, rivoluzione epocale: cambiano per sempre le Storie

Finalmente ci siamo, le storie di Instagram stanno per cambiare per sempre. Andiamo a vedere quale sarà la modifica definitiva per l’app.

Il primo aggiornamento del 2022 di Instagram cambierà per sempre il modo di visualizzare le stories. Una vera e propria svolta epocale, che era stata annunciata alla fine dell’anno dai vertici del social di meta: tutte le novità.

Se ne parlava oramai da un anno e adesso finalmente sta arrivando la grande novità per le stories di Instagram. Infatti a breve si passerà allo scorrimento verticale per visualizzare le stories all’interno del social network, con gli sviluppatori che stanno sperimentando attualmente la nuova funzione. Sono in corso diversi test della nuova modalità di visualizzazione e navigazione dei contenuti che scompaiono dopo 24 ore.

Il social di Meta ha quindi voluto lanciare la sfida diretta a TikTok. Infatti il social cinese ha stupito tutti per il suo rapido scorrimento verticale, che permette agli utenti di condividere i propri contenuti con un numero illimitato di persone. Allo stesso tempo il colosso di Tencent per rispondere ad IG è pronto a lanciare le stories. Intanto andiamo a vedere come cambierà l’app di Meta.

Instagram, grande novità per le stories: al via i test per lo scorrimento verticale

A riportare tutte le notizie riguardanti l’aggiornamento, ci ha pensato l’esperto social Matt Navarra. Infatti dal suo profilo social emergono una serie di segnalazioni riguardanti il nuovo layout dell’applicazione, al momento sperimentato in Brasile e Turchia. I due paesi hanno infatti ricevuto aggiornamento dell’applicazione che ben presto potrebbe arrivare a tutti.

Già nel febbraio 2020 il Ceo del social, Adam Mosseri, aveva confermato di voler lavorare in questa direzione. Inoltre adesso la visibilità delle stories dovrebbe premiare chi è solito postare video, proprio come accade su TikTok, che non dovrebbe supportare scritte e foto se non su una base video. Il tutto lo si può testimoniare anche dall’allungamento delle stories da 15 secondi ad un minuto.

Ma sono diversi i movimenti in atto sulla piattaforma. Infatti a breve si potranno selezionare i contenuti in ordine cronologico direttamente dalla pagina principale secondo un’organizzazione cronologica. Questi saranno dei veri e propri aggiornamenti strutturali significativi per l’applicazione. In Italia, però, ancora non è presente una data per l’arrivo di questi importantissimi update.