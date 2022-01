Amici 21, forte preoccupazione: protagonista positivo al Covid – VIDEO

Un altro caso di positività al Covid ad Amici 21, dopo quello di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini che erano collegati da casa

Maria De Filippi deve correre ai ripari perché ad Amici si stanno contagiando in troppi, nonostante le evidenti misure di sicurezza adottate: attenzione agli alunni che vivono in una bolla da mesi, ormai, ma che hanno contatti con chi viene dall’esterno.

Il professionista di danza e vincitore di Amici 16, Andreas Muller, è risultato positivo al Covid. Da anni, ormai, Andreas vive con Veronica Peparini, professoressa del talent show, e sua figlia Olivia che, nei giorni passati, sono risultate positive al Covid.

A quel punto, Andreas ha preso tute le precauzioni del caso, utilizzando anche la mascherina in casa 24 ore su 24, ma non è bastato. Mentre Olivia si è negativizzata 3 giorni fa e Veronica Peparini proprio ieri, per Andreas la quarantena continua perché risultato positivo al tampone eseguito con la compagna.

Amici 21, Andreas stizzito: “Mi rode il cul*”

Impossibile dargli torto, chiuso in casa dalle festività natalizie senza poter rientrare a lavoro, Andreas Muller che ha adottato tutte le misure cautelari del caso ha comunque contratto il Covid da Olivia e Veronica. Ad annunciarlo, con ironia, è stato lui stesso su Instagram: “Sono a casa dal 20 dicembre per le vacanze di Natale, sarei dovuto tornare a lavoro i primi di gennaio, ma come ben sapevate, anche dalle puntate di queste settimane, qui in casa c’è stato il Covid” ha spiegato con in sottofondo note classiche provenienti dallo stereo.

Il ballerino ha aggiunto: “Sembrerebbe tutto bene quel che finisce bene, se non fosse per il fatto che sono così stato bravo a non prenderlo per 15 giorni, ma adesso sono risultato positivo. Pensavo che questi giorni fossero terminati ed invece ne inizieranno tanti altri. Ridiamo e scherziamo, ma ovviamente mi rode il cul*. Non so quando tornerò a ballare”.