Tim, batosta per tutti i clienti a partire da febbraio: questa non ci voleva

Non finiscono le batoste per gli utenti della Tim, che a partire da febbraio dovranno andare incontro ad un nuovo inconveniente. Andiamo a vedere cosa succederà a tutti i clienti italiani.

Per gli utenti della TimTelecomitalia, purtroppo, è tempo di nuovi rincari sui piani tariffari. Infatti l’indiscrezione risale alle ultime ore, alcuni clienti vedranno aumentare il costo della propria offerta a partire dal prossimo mese. L’avviso della compagnia telefonica dovrebbe arrivare tramite alcuni SMS. Inoltre la comunicazione potrebbe arrivare dal prossimo lunedì 17 gennaio 2022.

Quindi si torna a parlare di rimodulazioni per tutti gli utenti dell’operatore italiano. Inoltre la mossa ricorda quella effettuata dalla WindTRE al termine del 2021. Sembra proprio quindi che dal prossimo 28 febbraio 2022 alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento di 2 euro in più al mese. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti i costi dei nuovi abbonamenti della compagnia.

TIM, nuove rimodulazioni per gli utenti: rincari a partire da due euro

Al momento sul sito ufficiale dell’operatore italiano non è ancora presente una lista delle tariffe a cui saranno applicati questi rincari. A riportare la notizia però ci ha pensato Mondomobileweb.it. Secondo il portale specializzato, infatti, le offerte incriminate dovrebbero non essere al momento più in commercio. Quindi potrebbe trattarsi di una strategia operator attack che solitamente offrono tantissimi dati per il traffico in internet. Inoltre i piani tariffari in questione dovrebbero passare da 7,99 euro a 9,99 euro al mese.

Nonostante questo aumento, tutti gli utenti coinvolti dovranno ricevere 20 giga extra per navigare in Internet, in regalo proprio da parte dell’operatore italiano. Inoltre questo aumento di dati per la navigazione in internet avverrà ogni mese. Inoltre la compagnia telefonica avvertirà tutti gli utenti a partire da lunedì prossimo e sarà comunque possibile esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale. Nel caso in cui l’utente vorrà rimanere in Tim potrà comunque attivare un altro piano tariffario dell’operatore.