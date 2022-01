Amici 21 anticipazioni: i nomi degli allievi eliminati, Celentano in difficoltà

Spuntano le prime anticipazioni sulla puntata del 16 gennaio di Amici 21. Andiamo a vedere cosa succederà nel prossimo episodio.

Manca poco ad una nuova puntata di Amici 21, con i telespettatori che potranno assistere ad una nuova registrazione in studio. Sono diverse le novità tra allievi eliminati ed una Celentano in evidente difficoltà: cosa succederà nel talent show di Canale 5.

Nella puntata di domenica 16 gennaio di Amici 21 ci saranno quattro eliminati tra gli allievi. Inoltre le anticipazioni dei siti specializzati non lasciano spazio all’immaginazione. Non rimarranno vuoti tutti i banchi, visto che in alcuni casi ci saranno delle sostituzioni. I telespettatori, quindi, assisteranno a tantissimi colpi di scena e di momenti critici, con tantissime lacrime da parte dei ragazzi.

Dopo quattro mesi qualcuno dirà addio ad una spalla molto importante. Infatti saranno eliminati quattro allievi e questi saranno Nicol, Elena, Paily e Cristiano. Andiamo quindi a vedere con ordine tutte le anticipazioni riguardanti la prossima puntata del talent show di Canale 5 che andrà in onda nel primo pomeriggio di domenica.

Amici 21, quattro allievi dicono addio: tante sorprese

Nelle puntate scorse abbiamo visto un Rudy Zerbi dubbioso su Elena e pronto a valutare Paily. Nonostante le valutazioni approfondite le due non convinceranno il coach ed entrambe lasceranno la casetta. Ma sempre Zerbi ha deciso di eliminare Nicol. In questa puntata, inoltre, a giudicare gli allievi ci penserà Fiorella Mannoia, che ha messo al primo posto Sissi. Mentre all’ultimo posto ci sarà proprio Nicol. Al secondo posto troveremo Luigi e Crytical, mentre a metà classifica avremo Aisha, Alex e LDA.

Intanto Cristiano ha perso la sfida contro Christian lanciata da Raimondo Todaro. Alessandra Celentano ha quindi accettato la proposta di Todaro, che ha messo in assoluta difficoltà la coreografa con la sfida diretta. Su questo allievo della Celentano avrà ragione proprio Todaro, con Cristiano eliminato dal talent show. Inoltre avremo anche una maglia sorpresa per Albe e Cosmery. Anna Pettinelli ha infatti deciso di ritirare la maglia dell’allievo che appare poco motivato.

Inoltre anche Carola non salirà sul palco visto che è ancora infortunata. A vincere la sfida quindi avremo Luigi e Albe. Verrà poi presentato un nuovo cantante voluto da Rudy Zerbi ed il suo nome è Calma. In studio erano presenti anche le radio per ascoltare gli inediti di Alex, Rea, Crytical e Aisha. Tra i grandi ospiti avremo Giorgia e Mara Sattei.