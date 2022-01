Alfonso Signorini, nuovo crollo per il conduttore: il weekend comincia male

Alfonso Signorini crolla di nuovo con il Grande Fratello Vip 6. Nonostante le strabilianti novità, il celebre conduttore non è stato il preferito del pubblico: scopriamo tutti i dettagli

Nonostante le novità e le mosse studiate a tavolino, anche con l’ingresso di Delia Duran, Alfonso Signorini non conquista il pubblico del piccolo schermo.

Nella serata di ieri, venerdì 14 gennaio 2022, il conduttore televisivo è tornato a sfidarsi con Antonella Clerici. Al timone del GF Vip 6 su Canale Cinque, Signorini ha conquistato l’attenzione di 3.343.000 telespettatori con uno share del 20.8%. Risultato di gran lunga superiore quello portato a casa da Antonella Clerici.

La conduttrice di Legnano al timone di The Voice Senior su Rai Uno ha catturato l’attenzione di 3.902.000 spettatori con il 19% di share riuscendo a conquistare, ancora una volta, il primo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso agli altri canali ed ai programmi andati in onda.

Alfonso Signorini di nuovo battuto da Antonella Clerici: tutte le preferenze espresse dal pubblico

Come dicevamo Alfonso Signorini è stato nuovamente battuto da Antonella Clerici. Ma veniamo adesso agli altri canali ed ai programmi andati in onda: le preferenze del pubblico. Su Rai Due The Good Doctor – Una fetta di torta ha raccolto 1.201.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire The Resident ha catturato l’attenzione di 803.000 telespettatori e il 4% di share.

Su Rai Tre Il complotto contro l’America è stato seguito da 610.000 spettatori pari al 2.7% di share. Rete 4 con Quarto grado ha conquistato l’attenzione di 1.101.000 spettatori con il 6% di share. Italia Uno ha proposto il film I mercenari 3 riuscendo a catturare l’attenzione di 1.314.000 spettatori e il 5.8% di share.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, amato concorrente ha rischiato di soffocare: grande spavento nella casa – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Alberto Matano in diretta con la mascherina per la prima volta in assoluto: il motivo

Su La7 Propaganda Live ha raccolto 968.000 telespettatori pari al 5.3% di share. Su Tv8 Alessandro Borghese con 4 ristoranti ha tenuto incollati davanti al video 441.000 spettatori pari al 2.1% di share. Infine sul Nove I migliori Fratelli di Crozza hanno appassionato 669.000 spettatori con il 2.9% di share.