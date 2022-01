Scandalo Epstein, la dura decisione della regina Elisabetta nei confronti del figlio Andrea

Il principe Andrea, terzo figlio della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della Casa Reale in Gran Bretagna. Da questo momento perderà anche la possibilità di usare il titolo di Altezza Reale. Il motivo è l’accusa da parte di Virginia Giuffre, una delle presunte vittime del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein.

LEGGI ANCHE: Costa Concordia 10 anni dopo: quell’inchino è costato 32 morti

La dura decisione della regina in un comunicato ufficiale

Il suo presunto coinvolgimento, la denuncia della donna e il processo da affrontare, hanno convinto Sua Maestà a prendere una posizione. A comunicarlo proprio Buckingham Palace in un comunicato ufficiale: “Con l’approvazione e il consenso della Regina, i titoli militari del Duca di York e i patronale reali tornano alla sovrana. Il Duca di York continuerà a non intraprendere i suoi doveri pubblici e al processo si difenderà da privato cittadino”.

Andrea ha sempre smentito le accuse mosse contro di lui da Virginia Giuffre. Nonostante ciò Palazzo Reale ha deciso di adottare la linea dura. In precedenza la Regina Elisabetta aveva subito critiche per il sospetto che finanziasse gli avvocati del figlio. Ora, come si è appreso, Andrea pagherà di tasca propria le spese legali, vendendo lo chalet Verbier.

Nel 2012 il terzogenito della regina affermò alla BBC di non aver mai avuto rapporti sessuali con Giuffre e di non ricordare se l’avesse mai incontrata. A smentirlo, una foto che li ritrae insieme, fatta circolare dagli avvocati della donna, complicando maggiormente la posizione di Andrea.