Stefano De Martino, arriva la nuova decisione Rai: colpo di scena pazzesco

La Rai ha deciso: apprezzatissimo come conduttore, oltre che come ballerino, Stefano De Martino ha ottenuto il rinnovo del format “Bar Stella”. Il programma televisivo, in onda su Rai Due ogni martedì sera, ha riscosso un buon successo tanto da portare i vertici Rai a pensare già per il futuro: a rivelarlo in anteprima è Fanpage.

Attualmente e fino al 18 gennaio, l’ex di Belen Rodriguez continua ad andare in onda con le ultime puntate del format. In primavera o in autunno, invece, Stefano De Martino tornerà al timone di “Bar Stella” con la seconda edizione. Dopo la danza, il 32enne di Torre Annunziata si è calato nelle vesti di conduttore riuscendo, poco alla volta, a spianarsi la strada per il grande successo.

Stefano De Martino, grande soddisfazione per il conduttore: ci sarà la seconda edizione di Bar Stella

Dopo “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile” Stefano De Martino, nelle vesti di conduttore, ha preso il volo anche con “Bar Stella”. Qui il 32enne è riuscito a divertire il pubblico di Rai Due con uno spettacolo fatto di comicità e grandi riflessioni. Infine, oltre all’ex ballerino di Amici pare sia stato confermato l’intero cast di attori, comici e musicisti.

La prossima e ultima puntata del seguitissimo format è prevista per martedì 18 gennaio 2022. Per martedì 25, invece, è prevista una puntata speciale con “il meglio di”. Al momento i vertici Rai ancora non hanno diffuso note ufficiali ma il seguitissimo format tornerà tra la primavera e l’autunno.