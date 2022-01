Netflix, cala definitivamente il sipario: durissimo colpo per tutti gli appassionati. A breve non saranno più visibili sulla piattaforma di streaming

L’alternarsi frenetico di film e serie tv in arrivo e cancellate è una delle caratteristiche principali della piattaforma Netflix. Dopo un tempo prestabilito, il menù a disposizione degli utenti si aggiorna con le new entry, perdendo di volta in volta qualche titolo dal catalogo. Proprio per questo chi vuole togliersi la soddisfazione di vedere qualche prodotto finora sfuggito, deve affrettarsi. C’è tempo ad esempio fino al 14 gennaio per dare un’occhiata al film con Libero De Rienzo ‘Restiamo amici’, oltre alle due pellicole di Gabriele Salvatores ‘Il ragazzo invisibile’ e ‘Il ragazzo invisibile: Seconda generazione’. Per quanto riguarda invece le serie tv che verranno cancellate a breve troviamo: la quarta stagione di ‘Black Sails’ (dal 29 gennaio) e per i bambini, la serie di ‘Pocoyo’ (23 gennaio).

Netflix, in uscita film e serie tv: tutti i titoli cancellati entro la fine di gennaio

In molti si domandano come fare per rimanere sempre aggiornati su quali film e serie sono prossimi all’eliminazione dal catalogo multimediale. Va detto che normalmente sulla piattaforma vengono pubblicati messaggi all’interno delle schede dei film e delle serie tv in modo da avvisare gli utenti. È possibile anche controllare nella pagina dei dettagli del format che vogliamo visionare. Sulla parte superiore dello schermo per alcuni secondi quando si riproduce il titolo per la prima volta viene mostrata la data dell’ultimo giorno su Netflix.

Le tempistiche di permanenza sul sito di streaming dipendono generalmente dalle licenze e dagli accordi con le produzioni. Netflix considera tre fattori per rinnovare una licenza: la disponibilità dei diritti per il titolo, la popolarità e il costo, i fattori relativi all’area geografica.

Di seguito la lista dei film e serie tv che scompariranno a fine mese (31 gennaio):

Secret of the Nile

Spartacus

My Little Pony: L’amicizia è magica

Transformers Prime

Ace Ventura – Missione Africa

Annabelle

Blu Profondo

C’era una volta a…Hollywood

Corpo d’élite

Dilwale

Felice anno nuovo

Guardia del corpo

Imperium

Jackie Brown

La riconquista

La sposa cadavere

Liberaci dal male

Non aprite quella porta

Richie Rich – Il più ricco del mondo

Ritorno alla laguna blu

Rocknrolla

Sex and the City 2

Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Terrorizzati

Un topolino sotto sfratto

Una parola può cambiare tutto

Zapped – La nuova vita di Zoey