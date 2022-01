Djokovic ammette: “Fornita dichiarazione di viaggio errata”

Con un post su Instagram Novak Djokovic ha respinto la “disinformazione” riguardante le sue uscite pubbliche in Serbia mentre era positivo al Covid. Ma ha anche ammesso di aver affermato il falso nel travel form compilato prima di andare in Australia, dicendo di non aver viaggiato nel 14 giorni precedenti, mentre in realtà era stato in Spagna partendo dalla Serbia.

LEGGI ANCHE: Addio a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo è morto all’età di 65 anni

Travel form sbagliato per “un errore umano dell’agente”

Si sarebbe trattato di un errore involontario di un membro del suo staff, come ha spiegato: “Il mio agente si scusa in modo sincero per l’errore amministrativo nel segnare la casella sbagliata: è stato un errore umano e di certo non deliberato”, ha scritto Djokovic, aggiungendo che il suo team ha “fornito informazioni aggiuntive al Governo australiano per chiarire la situazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

L’intervista con l’Equipe: “Errore di giudizio per non mettere in difficoltà il giornalista”

Quanto all’intervista con l’Equipe del 18 dicembre, fatta quando era a conoscenza della sua positività al Covid in seguito al tampone, il campione del tennis ha affermato di esserci andato lo stesso “per non mettere in difficoltà il giornalista”, ma anche di aver “mantenuto la distanza di sicurezza e la mascherina tutto il tempo, tranne durante le fotografie”. Una volta “tornato a casa” scrive, “mi sono isolato e ho riflettuto. Ho commesso un errore di giudizio e ammetto che avrei dovuto rimandare l’appuntamento”.

Evento di tennis giovanile: Djokovic ha dichiarato di aver appreso del risultato del test il giorno dopo

Djokovic ha parlato anche della sua famiglia, descrivendo “molto dolorose” le accuse che sono state rivolte ai suoi cari. Ha dichiarato infine, di aver appreso del risultato del test del 16 dicembre solo il giorno dopo la sua partecipazione a un evento di tennis giovanile.