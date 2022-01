Charlene di Monaco, novità pazzesca dalla clinica svizzera: stentano tutti a crederci. La principessa è ancora alle prese con una difficile riabilitazione

I contorni della sua storia sono sempre molto offuscati, con dinamiche tutte da chiarire. Charlene di Monaco dopo aver fatto ritorno dal Sud Africa non ha avuto tregua. A novembre è stata costretta a spostarsi in una clinica specializzata in Svizzera, saltando anche il Natale con la sua famiglia. I suoi gemelli, Jacques e Gabriella, sono andati a trovarla per lenire la mancanza scaturita dalla lunga assenza da casa. Non esiste ancora una data definitiva per l’uscita dalla struttura riabilitativa di Zurigo e le voci al momento sarebbero contrastanti.

Secondo quanto riferito da royalcentral.co.uk, si parla addirittura di dimissioni imminenti, con l’uscita programmata per la fine di gennaio. Dall’Inghilterra sono convinti che possa partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, che si tengono il 26 e il 27 del primo mese dell’anno.

Charlene di Monaco, novità pazzesca dalla clinica svizzera: stentano tutti a crederci

Questa indiscrezioni non è stata nè confermata nè smentita dalla casata reale, che come al solito ha preferito trincerarsi dietro un muro di privacy. In realtà da più parti nel Principato si parla di miglioramenti nelle condizioni di Charlene, che pian piano sta recuperando la condizione psico-fisica.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, un nuovo terribile sospetto: c’è lei dietro alla crisi

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, l’ultimo aggiornamento è terrificante: dramma infinito

Quello che ha infastidito e non poco il principe Alberto è la fuga di notizie in Francia, riguardo i costi di ricovero nella lussuosa clinica svizzera. Si parla di ben 130mila euro a settimana per la permanenza nella Kusnacht Practice, struttura affacciata sul lago di Zurigo. Se tutto procederà per il meglio, però, queste dovrebbero essere davvero le ultime due settimane di ricovero, per la gioia di tutta la sua famiglia. La speranza di tutti i suoi sudditi è che una volta tornata a casa non ci sia bisogno più di assistenza medica, ma che possa riprendere finalmente la vita di tutti i giorni.