Belen Rodriguez paparazzata col suo ex: ritorno di fiamma? – FOTO

Delle foto che non lasciano dubbi su Belen Rodriguez che ritrova uno dei suoi ex ad attenderla in aereoporto: ritorno di fiamma?

Questa mattina il portale di gossip Whoopse ha sganciato una grande bomba: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati nuovamente paparazzati insieme. La coppia non si vedeva in pubblico da un po’, ma in privato si sono costantemente sentiti e visti per il bene di Santiago, loro figlio.

Pochi giorni fa, la showgirl argentina era in vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini e, una volta atterrata in aeroporto, ad attenderla c’era lo showman partenopeo che l’ha aiutata con i bagagli e l’ha portata in macchina con lui.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorno di fiamma o bravi genitori?

Il rapporto che mantengono Stefano De Martino e Belen Rodriguez è a dir poco fantastico: non è scontato che due ex si riavvicinino per il bene di un figlio quando di mezzo c’è stato anche un altro rapporto ed un’altra figlia. Eppure, lo showman partenopeo e la showgirl argentina riescono a mettere da parte ogni cosa e si godono il loro rapporto senza alcun tipo di barriera.

I due potrebbero tornare ad essere qualcosa in più di semplici bravi genitori? Attualmente Belen Rodriguez non è accostata a nessun uomo ed i gossip su Stefano De Martino parlano solo di ‘divertimento’, pertanto ipotizzare un ritorno di fiamma non è poi così remoto.