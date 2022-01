“Sono sola e non è facile”: ex naufraga dell’Isola dei Famosi scoppia a piangere in diretta Tv

Un ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è sfogata in diretta ed è scoppiata a piangere. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista.

Tra le tante concorrenti che sono passate per l’Isola dei Famosi troviamo anche Paola Caruso. Oggigiorno la soubrette calabrese vive solo per il suo piccolo Michelino, facendogli da madre e da padre. Infatti il suo ex compagno l’ha abbandonata durante la gravidanza. Da quel momento nonostante gli appelli pubblici non si è mai fatto un passo avanti per una riconciliazione. Con il tempo infatti la situazione non è cambiata, come spiegato dalla l’ex Bonas di Avanti un altro.

Nella giornata di ieri ad invitare Paola Caruso in trasmissione ci ha pensato Silvia Toffanin durante il suo Verissimo. L’influencer è infatti apparsa con Nicola Savino e Totò Schillaci per promuovere il nuovo programma di Italia Uno: Back to school. Un ritorno in televisione per lei, dopo aver perso il ruolo di opinionista a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso che quest anno ha subito un re-styling. Paola si è quindi commossa nel vedere un firmato che ripercorreva la sua vita professionale e privata, ricordando come il figlio sia tutta la sua vita.

Isola dei Famosi, Paola Caruso si sfoga: “Faccio da mamma e papà”

Durante la sua intervista a Verissimo, Paola Caruso ha deciso di sfogarsi affermando: “Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma purtroppo non sono riuscita“.

LEGGI ANCHE >>> “Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo”: la confessione di Carlo Conti sorprende tutti

Una confessione amara per la soubrette che non è riuscita a trovare un punto d’incontro con l’ex compagno. Al momento però la Caruso ha preferito non rivelare ulteriori dettagli, una scelta che mira specialmente a proteggere il piccolo figlio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Flirt tra Belen Rodriguez e un’ex stella della Serie A? L’annuncio non lascia dubbi

Adesso quindi Paola è concentrata al ritorno sul piccolo schermo. Infatti la sua assenza è stata dovuta proprio al cambio di format di Pomeriggio Cinque che ha deciso di abbandonare il gossip, per dedicarsi di più all’attualità ed alla cronaca. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche all’Isola dei Famosi 11 e al medesimo programma in versione spagnola, Supervivientes. Nel 2021 si è resa protagonista di un calendario piccante, che ha attirato molte critiche visto che è stato realizzato pochi mesi dopo della nascita del piccolo Michelino.