“Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo”: la confessione di Carlo Conti sorprende tutti

Carlo Conti ha svelato un clamoroso retroscena su quanto succeso a Tale e Quale Show: “Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo”.

In queste giorni debutta sulle reti Rai ‘Tali e Quali 2022‘, format riadattato all’originale Tale e Quale Show che si è concluso alla fine del 2021. In attesa della prima puntata della trasmissione, Carlo Conti ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando un’intervista a Tele Più. Proprio sulle pagine del settimanale, il conduttore ha svelato aneddoti sui concorrenti di Tali e Quali 2022, portando alla luce anche diversi racconti.

Infatti l’intervistatore ha deciso di interrogare Conti, chiedendogli se riuscisse ad imitare qualcuno. Per questo motivo il presentatore ha rivelato di aver imitato Zucchero durante uno show di Capodanno su Rai1 con Gabriele Cirilli. Infatti sulle pagine del settimanale ha rivelato: “Nessuno ha capito che ero io. Poi siamo andati subito in pubblicità e mi sono cambiato. Io non l’ho mai detto e nessuno ha avuto il coraggio di dirmi nulla. Non so se sia venuto bene bene bene o male male male“.

Carlo Conti anticipa Tali e Quali: cosa accadrà nel nuovo show

La grande differenza tra Tale e Quali ed il format originale consiste che nell’esibirsi ci saranno persone comuni, che sono ben lontane dalle telecamere. Dunque i concorrenti di Tali e Quali 2022 fanno parte delle categorie di lavoratori più diverse e comuni. Su di loro Carlo Conti nel corso dell’intervista sul settimanale Tele Più ha affermato: “Sono persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere, operai, medici, camerieri, infermieri“.

Nonostante ci siano persone comuni, Conti ha rivelato che ci sono dei veri e propri fuoriclasse delle imitazioni. Inoltre un’altra differenza è che i concorrenti saranno 11 e non 12. Ogni settimana, inoltre, non saranno sempre le stesse persone a salire sul palco. Infine i concorrenti di Tali e Quali 2022 non hanno il tempo di applicare protesi né di fare il calco del viso, quindi sul palco saliranno con un trucco più marcato. Grande attesa quindi per il format musicale Rai che appassiona milioni di telespettatori.