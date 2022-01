Carlo Conti preoccupato per l’esito: la notizia lo ha letteralmente stravolto

Brutta batosta per Carlo Conti. L’esito è stato puntuale ma la cattiva notizia ha stravolto il conduttore: scopriamo i dettagli

Dopo una lunghissima attesa durata un anno, sul piccolo schermo è tornata Maria De Filippi con C’è Posta per Te. La queen di Canale Cinque ha subito stravolto le carte rendendo la vita difficile all’amico Carlo Conti. Difatti nella serata di ieri, sabato 8 gennaio 2022, Conti si è scontrato con la moglie di Maurizio Costanzo e al timone di Tali e Quali su Rai Uno ha conquistato solo il 18.2% di share con 3.901.000 spettatori sintonizzati.

Tutt’altro risultato quello di Maria De Filippi che su Canale 5 con C’è Posta per Te ha totalizzato il 29.2% di share con 5.953.000 telespettatori incollati davanti al video. Ebbene, già dal primo appuntamento il programma di Maria si conferma come il più visto in assoluto, difatti, la queen di Canale Cinque ha conquistato primo gradino sul podio degli ascolti.

Maria De Filippi asfalta Carlo Conti: tutte le preferenze del pubblico sul piccolo schermo

Come dicevamo Maria De Filippi ha battuto Carlo Conti nella serata di ieri, sabato 8 gennaio 2022. Ma veniamo adesso agli altri canali televisivi ed ai programmi andati in onda: tutte le preferenze del pubblico. Rai Due ha proposto FBI riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share. A seguire FBI International ha raccolto 1.245.000 telespettatori con il 5.1% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Mara Venier interviene durante C’è posta per te: commento super e web in delirio!

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Manuel Bortuzzo fa discutere Katia Ricciarelli: il suo gesto ha sconvolto la soprano – VIDEO

Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha catturato l’attenzione di 1.219.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Agente 007 – GoldenEye ha raccolto 658.000 spettatori con il 3% di share. Italia Uno ha trasmesso Zootropolis conquistando l’attenzione di 1.120.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raccolto 471.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Natale a Winters Inn è stato seguito da 383.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani ha interessato 348.000 spettatori e l’1.5% di share.