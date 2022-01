Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto shock che manda sulle furie i fan – FOTO

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono andati di nuovo su tutte le furie quando si sono accorti di quello che era successo: ecco il gesto shock che li ha mandati su tutte le furie. Che cosa ne pensano i Prelemi?

Gli ammmiratori dei Prelemi, cioè Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, hanno mostrato in più occasioni di essere davvero attaccati alla coppia, forse in maniera un po’ eccessiva. Quando infatti Giulia sparì per qualche giorno da tutti i social, nacque subito il panico fra i fan che iniziarono a sospettare che ci fosse un problema proprio fra i Prelemi.

Sulla questione era intervenuto anche in prima persona Pierpaolo Pretelli, spiegando che Giulia Salemi, putroppo, aveva dei problemi familiari. Più tardi si scoprì che era morto un suo parente. Lui, in quell’occasione, chiese ai propri fan di essere più tranquilli: evidentemente non lo hanno ascoltato, mandando in tendenza su Twitter sua cugina.

Cosa ha fatto arrabbiare i fan di Salemi e Pretelli

La cugina di Pierpaolo Pretelli si chiama Alessia Pellegrino. Sua figlia è nata il 28 settembre, e come ormai molte coppie fanno, hanno organizzato un baby shower. Alla festa erano presenti anche i Prelemi, che hanno regalati alcuni vestitini per la futura nascitura. Ebbene, ai fan non è sfuggito che Alessia Pellegrino li ha messi in vendita sull’app Vinted.

Quello che molti ammiratori dei Prelemi non le perdonano è il voler lucrare su un regalo fatto da un parente, che nello specifico è anche un loro beniamino. Dal momento che hanno sfruttato la popolarità dei Prelemi per farsi ospitare anche a Live – Non è la D’Urso ed altri programmi, avrebbero dovuto dare tutto in beneficienza senza cercare di guadagnarci.

La difesa dalle accuse dei fan: ecco i tweet

Alessia Pellegrino ha risposto ad alcuni tweet ricevuti dai fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spiegando le motivazioni del gesto ritenuto inaccettabile. I vestitini ricevuti per la figlia erano a maniche corte, ma la nascita è avvenuta in tardo autunno. Siccome la bambina cresce, non ci sarebbe mai stata la possiblità di metterglieli il prossimo anno.

Ecco i tweet di Alessia Pellegrino: