Antonella Clerici, la notizia che fa sognare la conduttrice: è successo realmente

E’ arrivata puntuale la notizia che fa sognare l’amatissima conduttrice di Rovigo, Antonella Clerici: scopriamo i dettagli

Torna lo scontro del venerdì sera tra Antonella Clerici e Alfonso Signorini. Dopo la pausa natalizia il direttore di Chi è tornato al timone del GF Vip 6 con il secondo appuntamento settimanale ma, nonostante si trattasse di una serata infuocata, come lo stesso conduttore aveva annunciato nel daytime, il reality di Mediaset non ha conquistato il primo gradino sul podio degli ascolti.

Difatti, a catturare l’attenzione di un’enorme fatta di telespettatori è stata invece la conduttrice di Rovigo. L’amatissima Antonella Clerici al timone di The Voice Senior su Rai Uno, ha conquistato uno share del 18.8% con 3.904.000 spettatori sintonizzati. Quanto a Signorini, il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 ha registrato il 21% di share con 3.459.000 spettatori.

Antonella Clerici batte Alfonso Signorini: grande vittoria. Tutte le preferenze del pubblico

Come dicevamo Antonella Clerici ha battuto Alfonso Signorini conquistando un numero maggiore di telespettatori. Rispettivamente al timone dei propri programmi hanno catturato l’attenzione di 3.904.000 e 3.459.000 spettatori. Ma veniamo adesso agli altri programmi andati in onda nella serata di venerdì 7 gennaio 2022: le preferenze del pubblico.

Su Rai2 ha proposto The Good Doctor riuscendo ad interessare 1.184.000 spettatori con il 4.9% di share. A seguire The Resident 851.000 con il 4.1% di share. Su Rai3 L’Ufficiale e la Spia ha catturato l’attenzione di 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 la pellicola del 1992 Io Speriamo che me la Cavo ha tenuto incollati davanti al video 1.218.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Italia Uno ha proposto I Mercenari 2 riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.169.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 il film Indovina chi viene a Cena ha totalizzato 693.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Nonno questa volta è guerra ha registrato il 2.2% di share con 513.000 spettatori. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto davanti al video 613.000 spettatori pari al 2.6% di share. Infine su La5 Christmas in Love è stato visto da 257.000 spettatori pari all’1.1% di share.