Can Yaman appartiene al passato: la mazzata arriva in diretta TV – FOTO

Can Yaman oamai è solo un ricordo del passato per una delle sue ultime fidanzate: la mazzata arriva con una stories in diretta tv: i dettagli.

Torna a far parlare di sé Can Yaman, protagonista dell’estate a causa della sua relazione con Diletta Leotta. Dopo l’addio alla giornalista di Dazn, l’attore turco si sarebbe fidanzato con Francesca Chillemi. Ma anche il fidanzamento con l’ex Miss Italia non sembrerebbe essere durato a lungo. Inoltre nella giornata di ieri, la Chillemi era ospite de ‘I soliti Ignoti’ per lo speciale Lotteria Italia. Ad indovinare il suo identikit, invece, c’era Mara Venier.

La vera mazzata per Yaman però è arrivata dopo un’inquadratura della Rai. Infatti appena il cameraman ha ripreso Francesca, il suo attuale compagno Stefano Rosso le ha dedicato una stories su Instagram. Rosso ha scattato una foto alla televisione dove stava seguendo la sua Francesca e le ha scritto un complimento, in inglese, il tutto condito dall’emoji del cuore. Quindi tra i due non ci sarebbe nessun gossip, con il gossip con Yaman che sarebbe già stato rilegato all’estate passata.

Can Yaman, la relazione della Chillemi a gonfie vele: stoccata in diretta

Lo scorso autunno i giornali di cronaca rosa non hanno fatto altro che parlare di una presunta relazione tra Can Yaman e Francesca Chillemi, con i due che erano impegnati sul set di ‘Viola come il mare‘. Infatti insieme saranno i grandi protagonisti della serie che andrà in onda su Canale 5. In particolare ‘Chi Magazine’ aveva pubblicato le foto di Yaman e Chillemi che uscivano dalla casa di lui. Secondo il settimanale Francesca e Can avevano passato due notti insieme.

Lo scoop però si è andato a scontrare con la realtà, visto che la Miss Italia 2003 è oramai da tempo fidanzata con Stefano Rosso. Inoltre sempre la Chillemi, dopo pochi giorni dall’esplosione dello scoop postò una foto con l’imprenditore per spegnere ogni polemica. Qualche tensione tra i due c’è stata, ma niente che non si sia potuto risolvere con una chiacchierata. Nella serata di ieri però è arrivata la conferma che tra i due le cose vadano ancora alla grande.