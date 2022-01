Bonus prima casa Under 36: come funziona e quanto vale. La misura è stata confermata anche per il 2022, vediamo chi ne ha diritto

Una mano al settore edilizio in profonda crisi anche prima della pandemia e un sostegno concreto ai giovani che cercano casa. Con il Decreto sostegni-bis è stato confermato almeno sino al 31 dicembre 2022 il Bonus prima casa Under 36. Per questo sarà più facile per i giovani rendersi indipendenti dalle loro famiglie.

Il bonus potrà infatti essere utilizzato da quei giovani che dichiareranno l’acquisto una nuova abitazione nel periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 31 dicembre 2022.

Non dovranno quindi avere più di 36 anni nell’anno in cui l’atto viene stipulato e dimostrare un Isee inferiore ai 40mila euro annui.

Inoltre l’importo massimo del mutuo non potrà superare la quota massima di 250mila euro. Altro aspetto importante è che nessuno dovrà dimostrare di avere un lavoro fosso, ma potranno fare richiesta anche i disoccupati.

Bonus prima casa Under 36: tutti gli edifici che rientrano e come presentare la domanda

Ma quali sono gli immobili che rientrano nel beneficio? Quelli che vanno dalle classi A2 fino ad A7 e cioé abitazioni di tipo civile, di tipo economico, di tipo popolare e ultra popolare, di tipo rurale, abitazioni in villini ma anche abitazioni e alloggi tipici dei luoghi. Non è invece ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle abitazioni di tipo signorile), abitazioni in ville o castelli e palazzi di eminente pregio storico.

Anche per chi acquista da un’impresa, agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni. Inoltre potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Per fare richiesta, bisognerà visitare il sito della Consap (l’azienda del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di finanziamenti agevolati). Da qui si clicca sulla categoria ‘Famiglia e giovani’ scegliendo l’opzione ‘Fondo prima casa’ e scorrere fino alla voce ‘Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%’.