Isola dei Famosi 2022, spunta un’ex di Tempation Island: in Honduras arriva lei. A due mesi dal via spunta una nuova candidata pesante

Ora tutta l’attenzione del pubblico è concentrata sul GF Vip 6 che terminerà a metà marzo e lascerà dalla settimana successiva spazio subito all’Isola dei Famosi 2022. Un’edizione molto attesa, sia per i nuovi concorrenti che sbarcheranno in Honduras che per gli opinionisti al fianco di Ilary Blasi, per ora misteriosi.

Negli ultimi giorni è un fiorire di candidature, alcune semi ufficiali e altre spontanee. Nella nuova stagione del reality di Canale 5 potrebbero esserci Loredana Lecciso con la figlia Jasmine ma anche Gianmarco Onestini, Alessia Fabiani. E ancora la moglie di Aldo Montano. Olga Plachina, e pure Pago che si è proposto.

E nelle ultime ore è spuntato il nome di un personaggio che farebbe felice il pubblico maschile. Abbiamo cominciato a conoscerla come tentatrice di Temptation Island, ma già qualche mese prima era diventata famosa per i messaggi veri o presunti scambiato con Gonzalo Higuain. E da allora per Antonella Fiordelisi è stata un’escalation continua che potrebbe portarla a diventare una nuova naufraga.

Isola dei Famosi 2022, spunta un’ex di Tempation Island: sta aspettando la chiamata

Ospite a RTL 102.5, Antonella ha spiegato di aver già sostenuto a settembre i provini per il Grande Fratello Vip e secondo lei era anche piaciuta molto agli autori del programma. ma se la dovessero richiamare di nuovo a fare un provino per qeul programma non andrebbe perché “non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa”.

Però se arrivasse la chiamata di Ilary Blasi sarebbe un’altra cosa. “Farei anche un reality come L’Isola dei Famosi perché non sono una falsa e chi dice di no penso sia un ipocrita. Quindi mi piacerebbe partecipare, però il fatto di non mangiare un po’ mi pesa perché io mangio tantissimo. Vedremo cosa succederà”. I suoi fan però sono già in fibrillazione.