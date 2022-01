Terrore durante la gravidanza per ex GF Vip: esperienza agghiacciante

Esperienza terrificante per un ex protagonista del GF Vip. Infatti nonostante stia per partorire un uomo la sta terrorizzando: i dettagli.

Sono tantissimi i personaggi che sono passati per la casa del GF Vip che è giunto alla sesta edizione durante questa stagione televisiva. Tra questi troviamo anche Alessia Macari, showgirl ciociara che sta vivendo gli ultimi giorni di gravidanza. Nonostante il fiocco rosa in arrivo, la modella ha vissuto un’esperienza a dir poco agghiacciante. Infatti mentre si prepara a partorire, la Macari ha dovuto avere a che fare con un vecchio stalker che è tornata a tormentarla. Inoltre nelle storie pubblicate sul suo Instagram ha pubblicato un pesante messaggio proprio recepito dall’uomo che la perseguita.

Infatti nel testo inviato l’uomo la minaccia di colpirla con un martello, in modo da lasciarla paralizzata. Tra le frasi inviate Alessia ne ha mostrata una in cui l’uomo ha scritto: “Ti cavo gli occhi dalle orbite“. Questa però sarebbe solo una delle tante minacce inviate sui social. Su Instagram la Macari ha denunciato il tutto scrivendo: “Pensavo fosse sparito… dopo tre denunce sta ancora sui social. Mi hai terrorizzato da marzo, lasciami in pace!“. La 28enne ha anche rivelato di averlo bloccato dal suo profilo tempo fa ed ha concluso affermando: “Dov’è la famiglia di quest uomo?“.

Alessia Macari terrorizzata da uno stalker: paura per l’ex concorrente del GF Vip

Alessia Macari quindi da giorni è tornata ad essere tormentata da un suo vecchio stalker. L’ex concorrente del GF Vip e di Tale e Quale Show al momento ha rivelato di non poter fornire informazioni. Nonostante ciò la modella spera che la faccenda possa essere risolta il prima possibile, con l’aiuto delle forze dell’ordine. In un periodo così delicato però la Macari può fare affidamento al marito, Oliver Kragl.

Nonostante lo stalker sono giorni di trepidazione per i due, con Alessia ed il calciatore che stanno decidendo il nome della bambina in arrivo. L’ex gieffina però ha rivelato che la bambina avrà un nome particolare, fuori dal comune. Inoltre la Macari ha anche rivelato che non allatterà e si affiderà ad un allattamento artificiale. Questa decisione ha fatto storcere il naso a molti, anche se gran parte dei suoi followers ha rispettato la scelta.