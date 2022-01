Nancy Brilli al Pronto Soccorso per il Covid: fan preoccupati – VIDEO

Nancy Brilli si è recata al Pronto Soccorso per complicanze da Covid e per sottoporsi a vari esami: la testimonianza sui social

Nelle scorse ore, Nancy Brilli ha ammesso di aver contratto il Covid, ma non in forma asintomatica. Su Instagram, infatti, aveva scritto: “Mi sento proprio una schifezza. Mi è presa brutta brutta, con una stanchezza mortale e una tosse d’oltretomba”.

Col passare del tempo, la situazione deve essersi fatta veramente critica perché Nancy Brilli ha postato una foto al Pronto Soccorso in attesa. Di lì in poi, l’attrice ha riportato ai suoi follower step by step tutti gli esami cui è stata sottoposta e, infine, ha riservato una critica al reparto Covid.

Nancy Brilli preoccupa i fan: le sue condizioni

Dopo la foto al saturimetro, l’attrice romana ha iniziato la sua Odissea al Pronto Soccorso partendo con un prelievo arterioso che è miseramente fallito, fino a raggiungere il settimo tentativo che è stato quello giusto. Nel frattempo, la Brilli è stata sottoposta ad una Tac Polmonare per vedere la condizione dei suoi organi respiratori, come spesso accade per coloro malati di Covid. Durante gli accertamenti, l’attrice ha inquadrato la stanza d’ospedale in cui era commentando: “Ma a voi stanno bene le condizioni di questo centro Covid?”.

L’avventura col Covid è solo l’ultima di quelle che ha dovuto affrontare Nancy Brilli negli ultimi mesi: “Sarei anche stanchina, mi si è rotta la schiena, ho avuto la congiuntivite, poi all’altro occhio…Poi mi sono rotta un dito del piede, adesso il Covid. Basta”.