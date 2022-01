GF Vip, cambio programmazione e nuova opinionista: Signorini spiazza tutti

Cambio di programmazione imminente per il GF Vip. Alfonso Signorini chiama anche l’opinionista, che andrà sostituire Sonia Bruganelli.

I telespettatori lunedì scorso saranno rimasti sorpresi a non trovare Alfonso Signorini in prima serata con il GF Vip, alla fine però gli appassionati non dovranno aspettare molto. Infatti il conduttore è pronto a tornare venerdì sera. Da poco è arrivata la decisione di Mediaset che ha deciso di sostituire ‘Viaggio Nella Grande Bellezza‘ di Cesare Bocci. Il Biscione ha deciso di rimandare il programma dell’attore a data da destinarsi.

Al momento nemmeno i vipponi sono a conoscenza di questa decisione, dato che proprio il presentatore ha fatto sapere che i risultati del televoto li sapranno direttamente lunedì prossimo. Il doppio appuntamento, che sarebbe dovuto ripartire dalla prossima settimana è stato anticipato. Quindi a breve i telespettatori potranno conoscere chi sarà immune tra Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo, visto che il voto di questa settimana non prevede eliminazione. Inoltre la più votata potrà mandare una delle altre vippone in nomination diretta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, brutta disavventura per un celebre volto: sgomento tra i fan

Alfonso Signorini anticipa il GF Vip: richiamata Laura Freddi

Sono tantissime le novità per la prossima puntata del GF Vip, con Alfonso Signorini che è pronto a riaccogliere Laura Freddi. L’opinionista andrà quindi a sostituire a tempo pieno Sonia Bruganelli che ha ufficialmente chiuso la sua esperienza all’interno del programma. A dare l’anticipazione ci ha pensato il portale specializzato TvBlog. Infatti sul sito si legge: “Della squadra farà ancora parte nelle vesti di opinionista Laura Freddi che è andata molto bene ieri sera nelle vesti di supplente della Sonia Bruganelli“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Duro colpo per i fan di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele: la Rai ha deciso

Tra le tante novità in cantiere c’è anche l’ingresso di Delia Duran all’interno del reality. La moglie di Alex Belli potrebbe entrare in trasmissione nella puntata di lunedì 10 dicembre. Infatti la neo concorrente ha passato la notte di Capodanno in quarantena, da osservare per sette giorni prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. Inoltre è pronto al ritiro Manuel Bortuzzo che però, come annunciato dal padre, non pagherà nessuna penale per l’uscita anticipata dal reality.