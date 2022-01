Regina Elisabetta, il gesto per Kate è straordinario: non era mai successo. A Buckingham Palace sono rimasti tutti stupiti per quanto fatto

La connessione tra la Regina Elisabetta e Kate Middleton è cosa risaputa, specie dopo la partenza di Meghan Markle per gli Stati Uniti. La duchessa di Cambridge ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con Sua Maestà, finendo per ottenere spesso dei privilegi mai concessi a nessuno. D’altronde non è un mistero come anche il popolo inglese la ritenga la perfetta figura femminile per il futuro del Regno Unito. Ultimamente la moglie di William ha ricevuto un regalo davvero inaspettato da Elisabetta. In realtà non si tratta di qualcosa di nuovo ma di un piacevole ritorno. Kate ha sfoggiato infatti la collana reale più costosa del mondo. È l’unico membro della monarchia oltre alla regina ad aver indossato il Nizam di Hyderabad, un privilegio non concesso a nessun altro.

La prima volta fu addirittura nel 2014, durante un evento alla National Portrait Gallery. Secondo le attuali stime di mercato, il gioiello ha un valore di oltre 66 milioni di sterline.

La regina ereditò la collana Nizam di Hyderabad quando era ancora era principessa. Accadde esattamente nel 1947, cinque anni prima della sua incoronazione. Era un regalo per celebrare il suo fidanzamento con Filippo di Edimburgo.

Regina Elisabetta, il gesto per Kate è straordinario: un regalo dal valore inestimabile

L’anno scorso, l’esperta di gioielli Daena Borrowman, Marketing Manager di Jewellerybox, ha dichiarato a Express.co.uk: “La magnifica collana Nizam of Hyderabad, considerata il gioiello reale più costoso al mondo, vale più di 66 milioni di sterline. Era un regalo di nozze per la principessa Elisabetta dal Nizam di Hyderabad, una delle persone più ricche del pianeta”.

Si pensa che alla regina sia stato permesso di inserire a propria scelta le pietre del gioiello, rendendola personalizzata e ancor più di valore.

La Borrowman ha continuato: “Si dice che il Nizam abbia generosamente istruito Cartier a lasciare che la futura sposa scegliesse tutto ciò che desiderava dalle loro collezioni. Con oltre 50 diamanti incastonati in platino, la regina ha indossato questa stravagante collana in numerosi ritratti prima della sua incoronazione e l’ha persino prestata alla duchessa di Cambridge in tempi recenti”.

Per l’esattezza è composta da 13 diamanti taglio smeraldo e a forma di pera e una catena di 38 anelli aperti sul retro taglio brillante, con un moschettone ovale allungato incastonato di brillanti. Insomma una vera rarità di cui anche la Middletton può dare ora sfoggio.