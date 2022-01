Punizione alla Holly e Benji: difesa in tilt ed è gol

Uno schema che sembra uscito direttamente dal celebre cartone animato giapponese con protagonisti Holly Hutton e Benjamin. Non a caso la partita in questione è stata disputata nel Paese nipponico. Siamo sul campo del Takagawa Gakuen, che sfidava gli avversari della Seiryo High School durante un torneo di college. Lo schema su punizione consiste in un girotondo ossessivo che mira a distrarre gli avversari, disposti anch'essi in una curiosa barriera in fila. Risultato raggiunto: la difesa va - è proprio il caso di dirlo - nel pallone ed è gol.