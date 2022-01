Ex gieffino all’Isola dei Famosi 2022: nuovo concorrente per Ilary Blasi

Un ex gieffino si è proposto ufficialmente all’Isola dei Famosi 2022: chi è il nuovo concorrente che si è proposto ad Ilary Blasi.

Nel corso di questo 2022 è pronta a tornare su Canale 5 Ilary Blasi ed il suo l’Isola dei Famosi. Infatti il reality in onda sulle reti Mediaset inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, l’edizione più lunga si sempre della trasmissione di Alfonso Signorini. Sono già diversi i vipponi pronti a volare per l’Isola di Palapa. Tra questi, negli ultimi giorni, ha fatto notizia la proposta di Pago.

Il cantante è ancora scottato dall’eliminazione al prossimo Festival di Sanremo e per questo motivo ha deciso di candidarsi per volare in Honduras. Nei giorni precedenti, l’artista si è reso protagonista di diverse uscite contro Amadeus. Infatti Pago aveva puntato il dito contro il conduttore e contro quei cantanti che fanno sempre parte della kermesse musicale. Inoltre l’artista ha rilanciato: “Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“.

Isola dei Famosi 2022, Pago si candida: “Pronto a partecipare”

Dopo la cocente esclusione dal prossimo Festival di Sanremo, adesso Pago è pronto a partecipare all’Isola dei Famosi. In una recente intervista a Nuovo Tv il cantante ha dichiarato: “Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo“. Pago però non è l’unico ad essersi proposto alla trasmissione di Ilary Blasi. La conduttrice romana ha infatti ricevuto anche le richieste di Andrea Casalino e Nicola Vivarelli.

Per Andrea Casalino inoltre è il secondo reality, visto che l’anno il modello ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. Mentre invece Vivarelli è ricordato per essere il celebre “Sirius” di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi, inoltre, è ricordato anche per aver corteggiato l’esigente Gemma Galgani. Vedremo quindi se Ilary Blasi e gli autori dell’Isola dei Famosi prenderanno in considerazione le tre candidature o se decideranno di scegliere altre personalità del mondo dello spettacolo.