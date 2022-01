‘Bionda Morta’ in tendenza su Twitter: cosa significa questo strano hashtag

‘Bionda Morta’ è l’hashtag in tendenza delle ultime ore, ma cosa vuol dire? Ecco la spiegazione proveniente dalla Russia

‘Bionda Morta’ è l’hashtag entrato in tendenza, nelle ultime ore, su Twitter Italia: a cosa si riferisce? Anche quest’anno, sulla stessa scia del 2020, in Russia è andato in onda il ‘Ciao 2021’ programma satirico che porta in scena la visione che, a Mosca, hanno del nostro Capodanno italiano: dal gioco di luci, agli abiti improbabili, fino a ritmi marcatissimi delle hit italiane degli anni ’80 che sono particolarmente apprezzate in est Europa. Immancabili, ovviamente, tutti gli stereotipi che si hanno sull’Italia.

‘Bionda Morta’, come l’hanno presa gli italiani?

“Il Ragazzo con la Giardinetta” nuova hit devastante di #Ciao2021 Oggettivamente meglio di molte cose uscite in Italia. pic.twitter.com/3dNRvLmxXw — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) January 1, 2022

Già l’anno scorso il format aveva colpito diversi italiani che, quest’anno, hanno assistito in diretta alla versione 2021 del programma sulla principale emittente televisiva russa, Pervyj kanal. ‘Bionda Morta’ è il nome di un gruppo musicale che si è presentato sul palco, ospitati dal presentatore Ivan Urgant per l’occasione, Giovanni Urgant.

Il successo che il format russo ha riscosso sui social è assurdo, a tal punto da far pensare di poter acquisire i diritti del programma per poterlo riproporre anche in Italia.

Ad aggiungere la ciliegina sulla torta ci ha pensato il discorso di Vladimir Putin in italiano che, come Presidente della Repubblica, e quindi emulando Sergio Mattarella, ha parlato alla Nazione: