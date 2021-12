WhatsApp, le frasi e le immagini più belle per Capodanno 2022: che spettacolo. Davvero molte idee interessanti per scambiare un augurio con amici e parenti

Ci siamo. Mancano poche pore e inizierà il countdown per il nuovo anno. Va in soffitta un 2021 per molti versi da dimenticare. La pandemia di Covid è ancora lontana dal terminare e proprio in queste ultime settimane sono ricominciate limitazioni e paure. I contagi in aumento e la campagna vaccinale non ancora ultimata hanno rinviato la conclusione di una storia che sta gettando nel panico il mondo intero. Nella speranza che il 2022 sia finalmente l’ultimo influenzato dal virus, possiamo regalarci qualche ora spensierata per trascorrere una buona fine e un buon principio in compagnia di parenti e amici. In queste circostanze è diventato un must inviare dei messaggi di auguri su WhatsApp, la piattaforma di messaggistisca per eccellenza.

WhatsApp, le frasi e le immagini più belle per Capodanno 2022: come prendere spunto per gli auguri

Qualche spunto carino potrebbe essere il seguente:

“Che questo 2022 sia ricco di soddisfazioni e tante piacevoli sorprese. Buon anno nuovo!”. Oppure: “Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Buon anno!”.

Se volete essere più diretti potete scrivere: “Conosco già i tuoi propositi per il 2022: portare a termine quelli del 2000. Buon anno nuovo!”. Per i tipi originali: “Allo scoccare della mezzanotte pensami per qualche istante, così da farmi diventare il tuo primo pensiero del 2022. Buon anno!”. O anche: “Per questo 2022 ti auguro 365 notti di splendidi sogni e 365 giorni in cui realizzarli. Auguri di buon anno!”.

Insomma davvero tanti simpatici modi per far sentire la propria vicinanza agli altri, con un pizzico di originalità. Chiaramente ai messaggi è possibile anche abbinare una bella foto, visto che come si è soliti dire un’immagine può valere più di mille parole.

A questo proposito vi suggeriamo le foto più carine da inviare, prendendo spunto e dando uno sguardo a questa galleria presentata dal sito Telefonino.net.