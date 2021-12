Positiva al Covid, si autoisola nella toilette dell’aereo

Un volo che resterà per sempre impresso nella memoria di Marisa Fotieo quello da Chicago a Reykjavik del 19 dicembre. La donna, un'insegnante statunitense, era salita sull'aereo non prima di aver fatto ben due tamponi molecolari e 5 test rapidi. Durante il viaggio ha però cominciato a star poco bene. Si è così chiusa nella toilette dove ha effettuato un ennesimo test rapido. Risultato: positiva al covid. Di comune accordo con la hostess, Fotieo ha trascorso il resto del viaggio "autoisolandosi" in bagno, alla cui porta è stato appeso il cartello "fuori servizio". Atterrata in Islanda, si è poi recata in un hotel della Croce Rossa dove ha trascorso i dieci giorni di quarantena.