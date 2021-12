Lite spaventosa al GF Vip 6: attimi di paura nella casa

Scoppia una lite all’interno della casa del GF Vip 6. Attimi di paura durante il reality con un’amicizia che si incrina sempre di più.

Non si fermano le tensioni all’interno della casa del GF Vip 6. Infatti un’amicizia è in serio rischio ossia quella tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. I rapporti tra le due si sono incrinati dopo l’ingresso in casa di Alessandro Basciano. Infatti proprio Jessica Selassié, sorella di Lulù, si sarebbe avvicinata all’ex tronista di Uomini e Donne. Questo avvicinamento ha creato non poco nervosismo alla Codegoni.

L’imprenditore, inoltre, sembrerebbe interessato alla principessa etiope, che se lo contende propio con la stessa Sophie. Nonostante Basciano sia interessato ad entrambi ha espresso la sua preferenza per la Codegoni. Nonostante ciò la Selassiè non demorde ed e pronta a tutto pur di avvicinarsi ad Alessandro anche fisicamente. Infatti ieri Jessica si è avvicinata al concorrente per aiutarlo a completare un puzzle. Inoltre più Alessandro si allontanava più lei si avvicinava, creando grande disagio al concorrente che ha rivelato quanto provato in confessionale.

GF Vip 6, lite tra Lulù e Sophie: tensione in casa

“Come se fosse una Tr0ia che si mette a 90”

“Ma io sto a pensá ai cazz1 miei” LULU MI HA UCCISA 😂😂😂 🔥🔥#gfvip pic.twitter.com/10RU3jIz2S — KD (@KD_mood) December 30, 2021

Vista la scena Sophie Codegoni non ha apprezzato il comportamento di Jessica Selassiè. Stavolta però Lulù non è restata a guardare ed ha deciso di difendere a spada tratta la sorella. Le due hanno avuto un pesante battibecco, con la principessa etiope che ha affermato: “Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica.” Inoltre Lulù si sarebbe indispettita dopo un’imitazione di Sophie.

I toni si sono subito alzati, così la stessa Lulù ha cercato di riportare la calma all’interno della casa. La principessa etiope, infatti, ha subito precisato: “Non stiamo al mercato a Campo De Fiori. Ma quali battutine? Stiamo tranquille. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta“. D’altra parte Sophie è apparsa risentita dall’attacco delle due sorelle e di tutta risposta ha affermato: “Mi parlate come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno! Mi fate sempre battute, è tutto il giorno“. Clima caldo quindi al Grande Fratello Vip, con una nuova dinamica che potrebbe infuocare il pubblico.