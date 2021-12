GF Vip 6, nuove lamentele per la sporcizia: “Non si lava e puzza”

Nella casa del GF Vip 6 ci sono state delle nuove lamentele nei confronti di alcuni inquilini, definiti “sporchi”. Ecco cosa è successo e chi si è lamentato.

Forse aveva ragione Raz Degan quando rifiutò la proposta di partecipare al GF Vip 6 perchè la casa del reality, secondo lui, era sporca e piena di topi. Sono ormai diventate virali le immagini dove si vedono dei topolini nel giardino ed anche su uno dei cuscini dei concorrenti di quest’edizione, scatenando la sollevazione dei fan della trasmissione.

La redazione del GF Vip 6 ha preso una posizione netta, penalizzando però tutti i partecipanti e non puntando il dito contro nessuno. Come punizione per la mancanza di igene, il budget per la spesa nell’ultima settimana dell’anno è stato tagliato da 380 a soli 300 euro: una somma che comunque costringe i concorrenti a qualche rinuncia.

GF Vip 6, i nomi dei sei inquilini che sarebbero “sporchi”

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbero almeno sei gli inquilini del GF Vip 6 ad essere sporchi ed emanare “un odore nauseabondo dalle parti intime e dai piedi”. Inoltre, chi entra e chi esce dal reality show avrebbe delle “fitte a causa del cattivo odore e della mancanza di igene esagerata”.

Chi sono gli inquilini “sporchi” del GF Vip 6? Alessandro Basciano si è pubblicamente lamentato di Soleil Sorge, che “non si lava e le puzzano i piedi”. I fan punterebbero il dito anche contro Gianmaria, che è stato ripreso anche da Alfonso Signorini perchè si metteva le mani nei boxer e poi in bocca.

Ecco un breve video in cui si vede un topolino nella casa del GF Vip 6: