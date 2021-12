Francesca Cipriani pronta per un programma Mediaset: indiscrezione bomba!

Manca pochissimo al ritorno di Francesca Cipriani in televisione. Dopo il Grande Fratello Vip la showgirl è pronta ad un nuovo programma.

Francesca Cipriani ha lasciato da pochissimo il GF Vip 6, dove è riuscita ad essere ancora una volta protagonista. Il reality di Canale 5 non sarà di certo l’ultima avventura della showgirl in televisione che già si sta preparando ad una nuova trasmissione Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni la forte personalità della Cipriani potrebbe tornare protagonista in televisione.

A rivelarlo ci ha pensato il settimanale Oggi. Infatti sulle pagine del settimanale si legge: “A Cologno Monzese si dice che dopo la sua volontaria uscita dal reality fiocchi per lei più di un’offerta di lavoro“. Il Grande Fratello Vip, quindi, sembrerebbe aver rilanciato Francesca nel mondo della televisione. Andiamo quindi a vedere cosa succederà a breve per uno dei volti principali del GF Vip 6.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mara Venier, che mazzata: l’annuncio gela i fan della conduttrice

Francesca Cipriani, nuovo programma in televisione: di cosa si tratta

A rivelare i piani futuri di Francesca ci avrebbe pensato il settimanale ‘Oggi’. Infatti sulla rubrica di Alberto Dandolo intitolata ‘Pillole di Gossip’ si legge come la showgirl sia pronta a fare ritorno nel cast de ‘La pupa e il secchione e viceversa‘. Al timone della trasmissione invece a sorpresa dovrebbe esserci Barbara D’Urso. Ma le novità non sono finite, con Francesca che potrebbe affiancare Enrico Papi a ‘Scherzi A Parte‘.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, Isabella Ricci stupisce tutti: “E’ meraviglioso” – FOTO

Secondo quanto scritto da Dandolo, la Cipriani potrebbe prendere il ruolo di Valletta Parlante all’interno del Prank Show di Canale 5. Per il momento non c’è ancora nessuna notizia ufficiale e la stessa Francesca non si è pronunciata sulla voce di gossip. Bisognerà attendere quindi le prossime settimane per capire se Francesca Cipriani sarà uno dei volti di ‘Scherzi a Parte’ e de ‘La Pupa e il Secchione’.