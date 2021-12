Ex concorrente del GF Vip racconta il dramma Covid: “Sono devastata psicologicamente”

L’ex concorrente del GF Vip era in attesa del tampone che, alla fine, è risultato essere positivo: il racconto drammatico

Clizia Incorvaia, l’ex concorrente del GF Vip, sta vivendo un vero e proprio dramma col Covid. Qualche tempo fa, infatti, raccontò di essere risultata positiva al tampone rapido e la preoccupazione per la sua gravidanza era già forte. Quando scoprì il primo risultato scrisse: “Questo Covid ti devasta a livello psicologico… ti senti solo, ti manca l’abbraccio. Ti manca dormire con chi ami. Ti mancano le cose che apparentemente sono le più banali, ma che poi sono quelle che fanno la differenza”.

Clizia Incorvaia ancora positiva al Covid: la preoccupazione dell’ex concorrente del GF Vip

Nelle scorse ore, Clizia Incorvaia si è sottoposta al tampone molecolare per controllare se si fosse negativizzata, ma il risultato non è stato quello sperato: “Purtroppo ragazzi ho appena avuto i risultati e siamo ancora positive. Sarà un capodanno anomalo… Tutti distanti a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza e poi il peggio è passato”.

La moglie di Paolo Ciavarro sta subendo molto psicologicamente la sua positività, visto che è asintomatica e fisicamente sta bene, e si sfoga con i suoi follower su Instagram che provano a darle manforte.