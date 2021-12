Barbara D’Urso sconvolta dal lutto: “Avevi un sorriso per tutti”. Anche la conduttrice Mediaset è stata profondamente colpita dalla notizia

Improvvisa anche se forse non del tutto inattesa, la notizia della prematura scomparsa di Paolo Calissano è arrivata comunque come una mazzata. Una notizia dura anche per il mondo dello spettacolo che l’attore ligure aveva frequentato per tanti anni, soprattutto quelli del suo successo.

Tra chi l’ha conosciuto bene, perché ha lavorato con lui su un set ma anche negli anni successivi, c’è Barbara D’Urso. Calissano insieme a lei era stato tra i protagonisti della fiction La dottoressa Giò, il primo capitolo della storia, e si era creato un bel feeling sul set con il resto del cast.

Oggi quindi Barbarella lo ricorda così sui social: “Abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti“. Un pensiero delicato e commosso per lei che anche negli anni successivi era rimasta in contatto.

Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio #PaoloCalissano pic.twitter.com/95iqRZkGDj — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 31, 2021

Barbara D’Urso sconvolta dal lutto: aveva raccolto la sua drammatica testimonianza

Era stato negli studi della D’Urso, sette anni fa, che Paolo Calissano per la prima volta aveva raccontato pubblicamente la sua depressione e della dipendenza dalla cocaina. Un male che si portava dietro da anni e che aveva segnato profondamente la sua carriera anche negli anni d’oro delle fiction tv.

Da lei aveva raccontato che era sempre circondato da molte donne, ma questo non significava essere amato, mentre lui aveva amato molto. E non sempre aveva potuto rendersi conto se i suoi sentimenti fossero ricambiati. Ma un anno dopo, ospite al Maurizio Costanzo Show sembrava aver ritrovato la voglia di combattere e buttarsi nel mondo del lavoro.

La sua ultima apparizione in televisione è datata 2018, protagonista di un episodio della fiction di Rai1 Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada. Prossimamente invece lo rivedremo al cinema, nel film Non tutto è perduto diretto da Francesco Bellomo.