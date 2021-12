Sorelle Selassié, sconvolgente verità sul padre: c’entra Silvio Berlusconi

Il padre di Jessica, Lulù e Clarissa Selassié ha avuto a che fare con Silvio Berlusconi: la verità sul loro rapporto è sconvolgente

Giulio Bissari è il papà delle sorelle Selassié che vantano il titolo di Principesse d’Etiopia. La loro partecipazione al GF Vip 6 ha fatto emergere diversi scheletri nell’armadio della loro famiglia, in particolare proprio sulla loro figura paterna.

Giulio Bissari sarebbe un vero e proprio truffatore seriale che, negli anni, vanta di aver mietuto diverse vittime. È proprio la figlia di uno di questi che ha svelato sconvolgenti dettagli sull’attività del padre delle Principesse Selassié.

Sorelle Selassié, la verità sul padre: parla Carlotta Tedeschi

Carlotta Tedeschi è la figlia di uno degli uomini che sarebbero stati truffati da Giulio Bissari, così come ha raccontato al settimanale Oggi: “I soldi dovevano servire a finanziare le attività di Bissiri che diceva di essere discendente del Negus Hailé Selassié, e poter così incassare le cedole di un immenso tesoro in titoli tedeschi che, a suo dire, era appartenuto al defunto imperatore etiope”. Tuttavia, la famiglia non ha mai avuto nulla indietro ed è finita in rovina: “Mio padre ormai è morto e tentò di recuperare senza successo il denaro dalle mani di quell’uomo che lo aveva completamente imbambolato con la storia dei bund tedeschi”.

Stando a quanto riportato dallo stesso settimanale, tra la lista degli altri truffati compaiono anche Franco Lazzarini della Ital Brokers di Genova e Gianni Perissinotto che all’epoca era amministratore delegato delle Assicurazioni Generali. Come ricostruito da Oggi, Silvio Berlusconi si è salvato in corner perché sarebbe potuto essere aggiunto alla lista dei truffati, la sua fortuna è stata quella di non presenziare alla cena organizzata dalla Niaf.