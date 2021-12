WhatsApp, è possibile scrivere a chi ti blocca: trucco pazzesco

Spunta su WhatsApp un trucco per scrivere a chi ci ha bloccato. Andiamo quindi come applicare lo stratagemma per evitare la limitazione.

Spesso ci può capitare di essere bloccati su WhatsApp a causa di un litigio o un malinteso. Una volta ricevuto il blocco per l’utente sarà impossibile parlare con la persona desiderata. Infatti ci apparirà solamente l’immagine di profilo grigia e nel caso in cui si provasse ad inviare un messaggio, l’applicazione mostrerà una sola spunta segno che il messaggio non è arrivato. Andiamo quindi a vedere l’unico trucco che ci permette di parlare con il contatto che ci ha bloccato.

Per parlare con chi ci ha bloccato basterà creare un gruppo. Il trucco è semplicissimo ed applicabile in pochi passi. Infatti ci servirà la complicità di un amico per creare una chat di gruppo con noi ed il contatto bloccante. Una volta creata la chat, il nostro amico dovrà uscire dal gruppo ed il gioco è fatto. Così facendo avrete la possibilità di chattare con chi vi ha bloccato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, che mazzata sugli italiani: la decisione è irrevocabile

WhatsApp, novità per gli audio: come ascoltarli prima di inviarli

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dazn, ancora problemi per gli utenti: occhio a questo messaggio

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.