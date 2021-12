Simona Ventura, quella scomparsa che le ha cambiato la vita: ricordo commovente

Simona Ventura ha voluto ricordare una persona in particolare con una dedica commovente.

Durante le festività natalizie in molti hanno deciso di rivolgere il proprio pensiero a persone che hanno passato in totale solitudine il giorno di Natale e a chi, purtroppo, non c’è più. Simona Ventura ha deciso di ricordare uno dei conduttori più amati dal pubblico: Alberto Castagna. Scomparso a soli 59 anni il 1 marzo del 2005 in seguito ad un’emorragia interna, l’icona della televisione che ha condotto tra i tanti programmi StranAmore, è stato un esempio per tutti e in modo particolare per i più giovani che hanno voluto intraprendere la carriera da conduttore televisivo. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo continua a vivere e Simona Ventura ha voluto ricordarlo così, attraverso le sue storie Instagram.

Simona Ventura, il ricordo è commovente: “Non ti si può dimenticare”

Alberto Castagna e Simona Ventura erano legati da una profonda amicizia. Hanno anche lavorato insieme conducendo la trasmissione Cuori e Denari, varietà estivo trasmesso su Canale 5 andato in onda nel 1995 che vide accanto ad Alberto Castagna, Antonella Elia e appunto Simona Ventura. Allora la valletta del programma era Francesca Rettondini che in seguito, come ricorderanno in molti, ebbe anche una storia con il conduttore che finì su tutti i giornali di gossip.

La conduttrice bolognese, postando una foto insieme ad Alberto Castagna, ha voluto così condividere con i suoi tantissimi follower il suo ricordo del compianto amico: “Non ti si può dimenticare, Alberto.”