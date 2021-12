Royal Family, che gioia per Meghan Markle: è al settimo cielo! Una vittoria che la duchessa di Sussex stava aspettando da tempo

In questo periodo Meghan Markle si è rilassata a casa con la sua famiglia, trascorrendo il Natale con il principe Harry e con i figli Archie e Lilibet Diana. La situazione internazionale legata alla pandemia ha reso impossibile il viaggio della coppia, che ha preferito non correre rischi. Per il secondo anno consecutivo, la Regina Elisabetta non ha potuto contare quindi sulla totalità dei suoi parenti al fianco e questo le ha dato un grosso dispiacere. Anche per Meghan non è stato un momento semplice, visto il rapporto non ottimale con la sua famiglia. Il legame con il padre è tutto da ricostruire e per ora non ce n’è stato modo. I due si sono persi di vista da svariati anni, dopo una lunga polemica. Proprio il signor Thomas Markle era stato inconsapevole protagonista di una storia che aveva visto Meghan citare in giudizio l’Associated Newspapers Limited. Il motivo era legato alla pubblicazione illecita di alcune parti di una lettera “personale e privata” indirizzata dalla duchessa al genitore. I fatti risalivano all’agosto 2018 e dopo 3 anni e mezzo giustizia è fatta.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la decisione di Kate Middleton: tutti pazzi di gioia

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Natale sorprendente: Kate Middleton così non l’abbiamo mai vista – VIDEO

Royal Family, che gioia per Meghan Markle: ha ottenuto una vittoria molto sentita

Come riportato recentemente dal The Mail on Sunday, la duchessa del Sussex ha vinto la causa per i diritti del copyright. La Corte ha riscontrato che l’Associated Newspapers ha violato il suo copyright pubblicando estratti della lettera scritta a mano a suo padre. Come scrive la fonte inglese: “Sono stati concordati rimedi finanziari”.

Dopo la notizia, #MeghanMarkleWon ha iniziato a diventare di tendenza sui social, poiché i fan dei Sussex – noti come Sussex Squad – hanno celebrato la vittoria per la duchessa. A quanto pare, come riferito da alcune fonti reali, l’argomento le stava particolarmente a cuore e, nonostante non siano arrivate dichiarazioni pubbliche, l’attrice americana sarebbe davvero molto contenta.