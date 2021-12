GF Vip 6, Delia Duran scatena un terremoto: succederà molto presto. Arriva la conferma che nella case del reality sta per cambiare tutto

Cosa manca per dare ancora un po’ di pepe alla casa del Grande Fratello Vip 6? Mentre all’interno c’è un gioco delle coppie che affascina e mescola ogni settimana le sue carte, all’esterno c’è una coppia che aspetta. Perché Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme dopo la bufera scatenata dalla vicinanza dell’attore parmense con Soleil Sorge. Ma la tranquillità è destinata a subito un nuovo colpo.

Da giorni infatti ci sono indiscrezioni sul possibile ritorno nel reality di Belli oppure sull’ingresso per la prima volta della sua compagna. E adesso arriva la conferma che qualcosa succederà molto presto e per tutto il pubblico del Grande Fratello 6 sarà una sorpresa assoluta

Il nuovo colpo di Alfonso Signorini per risvegliare gli ascolti infatti si chiama Delia Duran. Secondo la giornalista Francesca Fredella che lancia l’indiscrezione dalle pagine di ‘Libero Quotidiano’ ormai ci siamo. La Duran infatti sarebbe già entrata in quarantena preventiva con l’ipotesi di entrare. E anche Alex si sarebbe isolato per non disturbare il suo amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini sconvolge tutti: richiesta senza precedenti al GF Vip 6

GF Vip 6, Delia Duran scatena un terremoto: cosa potrebbe succedere dentro alla casa?

Non proprio un colpo a sorpresa. ma considerando che Delia sicuramente ritroverà Soleil e potrà confrontarsi tutto il giorno faccia a faccia con lei, possiamo aspettarci di tutto. Una mossa che gli osservatori del reality sospettano da tempo, ma anche la conferma che la coppia fino ad oggi ha recitato un copione molto ben scritto.

Dopo la squalifica di Alex e la sua uscita dalla Casa, nessuno sembra sentire la mancanza di Belli. Ora però con questo nuovo colpo di scena lui si assicurerebbe la presenza costante in studio e anche un paio di visite nella casa del GF Vip per andare a trovare la sua fiamma. E lei un’esposizione mediatica non indifferente.