Gemma Galgani ha fatto uno sfogo che ha commosso tutti, non solo il pubblico di Uomini e Donne. Cos’è successo.

Uomini e Donne è uno dei programmi di Mediaset più seguiti dal pubblico. Sono veramente tanti i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e tra questi, è d’obbligo citare Gemma Galgani. La dama torinese, da anni ormai nel programma alla ricerca costante del vero amore, ha deciso di lanciare un messaggio ai suoi fan, che sono veramente tanti.

In occasione delle feste natalizie Gemma ha voluto dedicare un pensiero all’anno appena trascorso soffermandosi su tutte quelle persone che a causa del Covid o altro sono costrette a trascorrere queste occasioni in solitudine.

Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma Galgani commuove tutti: cos’è successo

“Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato. E poi arriva Natale dove per alcuni la solitudine è tra le sensazioni più tristi, penso alle persone anziane, alle persone che lavorano senza sosta,a chi vorrebbe essere con la propria famiglia al completo ma che purtroppo non c’è più, perché le feste sono il momento familiare per eccellenza, da condividere con i nostri cari”.

Gemma Galgani ha trascorso le feste di Natale in compagnia della sua famiglia e sempre col pensiero rivolto a chi vive in solitudine ha invitato le persone a non trascurare la famiglia: “Chi ha la possibilità di trascorrerlo con la famiglia ha un prezioso tesoro. Custodite il vostro tesoro dentro a uno scrigno e tenetelo stretto perchè ha un valore inestimabile”.