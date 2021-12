Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, colpo di scena: il gesto lascia tutti a bocca aperta e in queste ore non di parla d’altro

La scorsa edizione del GF Vip, la quinta stagione dello show più amato dal pubblico, è stata ricca di emozioni e di amicizie e amori. Come ricorderanno tutti tra le mura della casa più spiata d’Italia era nato il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La delusione amorosa portò il velino, oggi a domenica in al fianco di Mara Venier, tra le braccia di Giulia Salemi con la quale sembra essere pronto al grande passo. Oltre agli amori, anche le amicizie come quelle tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e infine quella che più di tutte ha emozionato i telespettatori, ossia quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, quest’ultimo figlio di Alba Parietti.

Dopo la fine del programma la loro amicizia è andata a scemare e, anche se in apparenza sembrerebbe del tutto perduta, in fondo non lo è. Difatti il figlio di Alba Parietti ha pubblicato su Instagram una foto che fa pensare alla volontà di recuperare il rapporto.

GF Vip, ex protagonista fomenta il pubblico: riavvicinamento improvviso

Sul suo profilo Instagram Francesco Oppini ha pubblicato nelle storie una foto di un quadro che ritrae lui e Tommaso Zorzi mentre si abbracciano, in versione stilizzata e con un bicchiere in mano. A corredo dell’immagine una didascalia bellissima: “Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia”.

Sembrerebbe che Francesco Oppini voglia farsi un “autoregalo” e appendere alla parete di casa un’opera che gli ricorda Zorzi. Forse vorrebbe anche un secondo regalo, ossia recuperare l’amicizia con la persona che più di tutte gli è stato accanto nel corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia.