Amatissimo volto Mediaset in ospedale a Natale: cos’è successo

Un amatissimo volto Mediaset è finito in ospedale proprio durante il giorno di Natale. Andiamo a scoprire chi è e cos’è successo.

Uno degli amatissimi volti di Mediaset è finito in ospedale. Stiamo parlando di Maddalena Corvaglia che ha deciso di raccontare il tutto attraverso il proprio profilo Instagram. Infatti in questi giorni ad essere ricoverata è proprio la madre della showgirl. , sottoposta ad un intervento per problemi cardiaci che hanno reso necessaria la sostituzione della valvola aortica. Madre e figlia quindi hanno trascorso il Natale all’Ospedale San Raffaele di Milano, con l’equipe di Alberto Zangrillo che sta seguendo la donna.

Sul proprio profilo social, la showgirl ha raccontato che la madre è ricoverata da un paio di giorni. Infatti la donna avrebbe subito o un intervento di sostituzione della valvola aortica e da pochi giorni sarebbe uscita dalla terapia intensiva. Inoltre Maddalena ha raccontato che dopo oltre 20 anni in Puglia, le due hanno trascorso la festività in una stanza di ospedale. Andiamo quindi a vedere il racconto della modella sul suo profilo Instagram.

Mediaset, Maddalena Corvaglia finisce in ospedale: operata la madre

Maddalena Corvaglia ha quindi trascorso il suo natale in Ospedale in compagnia della madre. La showgirl dopo aver annunciato l’operazione alla sostituzione della valvola aortica ha poi ringraziato tutto il personale sanitario. Infatti ‘Maddy’ su Instagram ha scritto: “Non solo per la professionalità con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro ma soprattutto per non aver perso col tempo un aspetto Fondamentale per il paziente : QUELLO UMANO” – ha poi continuato – “Chi è stato in un ospedale lo sa bene: quando stai male e sei lontano da casa , dalle tue abitudini e dai tuoi cari. Una parola di conforto o un sorriso valgono più dell’oro“.

Inoltre i fan hanno potuto notare anche un ringraziamento speciale nei confronti dei fratelli Berlusconi, Silvio e Paolo. La Corvaglia su Instagram ha infatti affermato: “Grazie a Paolo e Silvio, persone dal cuore grande ed un garbo raro e in disuso“. Maddalena però non ha specificato il perché di questo omaggio. Ovviamente, però, il ringraziamento più grande è andato al personale sanitario. Infatti la showgirl ha concluso scrivendo: “Ci tenevo a dirvi che ce ne sono ancora tante di brave persone, di professionisti che ogni giorno si prendono cura del prossimo con compassione e dedizione“.