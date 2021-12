Mara Venier, bacio appassionato con una leggenda della musica: follower estasiati – VIDEO

Mara Venier, bacio appassionato con la leggenda della musica: follower estasiati. La conduttrice lo ha condiviso su Instagram

Tutti gli amanti della musica degli anni ’60 non possono non aver sentito parlare di lui. Shel Shapiro, cantautore e attore di origini inglesi, è stato un grandissimo interprete anche in Italia, proprio a partire da quei meravigliosi anni di boom economico. Da frontman dei Rokes ha raggiunto la fama, facendo innamorare migliaia di ragazzine dell’epoca. Anche con il passare dei decenni, come sottolineato da lui stesso nella personale biografia, continua a suonare e produrre musica di quel periodo. Un simbolo del romanticismo e di una cultura ormai lontana ma tanto rimpianta. Nelle ultime ore, però, è tornato protagonista per un video realizzato niente di meno che con Mara Venier. La conduttrice storica di Domenica In ha deciso di prestare il proprio volto all’ultima clip di Shapiro, per la canzone dal titolo: ‘La leggenda dell’amore eterno’.

Mara Venier, bacio appassionato con Shel Shapiro: il Video spopola su Instagram

La presentatrice è al centro della scena, con luci soffuse e atmosfera romantica, con il volto tra le mani di Shel Shapiro che la bacia appassionatamente sulle labbra. Un’interpretazione veramente realistica che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower di Instagram, dove il video è stato condiviso (almeno questa parte). Una story dedicata alla sorpresa di Natale che nessuno si aspettava, un richiamo diretto all’amore, quello eterno e alle persone care che abbiamo al fianco. Un riferimento a quello che viene definito “un bel regalo, forse il più bello”. I commenti dei fan sui social si sono sprecati, così come i complimenti a quella che dimostra di essere anche una grande attrice.