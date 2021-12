Anticipazioni Beautiful, nuova guerra familiare: c’entra Douglas

Le anticipazioni americane di Bold and Beauitful fanno sapere che ci sarà una nuova guerra familiare al centro del quale ci sarà Douglas

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Taylor tornerà a Los Angeles per riconciliarsi con la famiglia, da subito, crea una polemica sul fatto che suo figlio, Douglas, dovrebbe vivere con lei e non con Hope.

Secondo la psicologa, infatti, il bambino deve crescere maggiormente con l’influenza dei Forrester e non gradisce la presenza della famiglia di Brooke. Tuttavia, fin ora, Douglas ha trascorso gran parte del suo tempo con Liam e Hope, dovendosi Thomas arrendere alla richiesta di custodia da parte della Logan.

Anticipazioni Beautiful, Thomas sotto pressione: cosa sta succedendo

Thomas Forrester finisce sotto pressione perché, dal momento che Taylor ha messo la pulce nell’orecchio alla restante parte dei Forrester, tutti premono affinché Douglas possa tornare sotto la loro custodia. Anche Steffy e Ridge, infatti, vorrebbero che il loro nipotino torni sotto la custodia di Thomas. A breve scoppierà il caos sulla questione e Taylor è disposta a tutto pur di togliere il figlio dalle mani della Logan.

Ben presto, i due grandi protagonisti del momento, Taylor e Deacon si troveranno a vivere uno scontro: questo non farà altro che alimentare la crisi familiare tra Ridge e Brooke che saranno schierati l’uno contro l’altro.